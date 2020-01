Díaz Ayuso apuesta por dar historia del pueblo judío en secundaria

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves que impulsará la modificación de un decreto para que los alumnos madrileños de Secundaria amplíen sus estudios relacionados con el pueblo judío a partir del curso 2020-21. Así lo ha avanzado la líder del PP durante su intervención en el homenaje a las víctimas del Holocausto que se celebró en la Asamblea regional. La medida afectará a los estudiantes de segundo, tercero y cuarto de la ESO, ampliando el temario de Geografía e Historia.

"Vamos a modificar el decreto 2015, por el que se establece el currículo de la educación secundaria obligatoria, para añadir contenidos sobre la presencia judía en la Península", ha explicado Díaz Ayuso. "Porque llegaron antes de que lo hiciera Roma, aportando un decisivo legado económico y cultural, y cuando fueron expulsados, en 1492, amaban tanto esta tierra que conservaron la lengua, el ladino, durante 500 años, y las llaves de las casas, a las que siempre quisieron volver", ha seguido. "Los estudiantes madrileños no solo aprenderán la historia de Sefarad, sino que también conocerán el legado y la evolución del pueblo judío hasta hoy, pasando también por el Holocausto, pero con este legado", ha continuado. "El pueblo judío es nuestra memoria, y la memoria no está para crear conflictos, si no para entender que el verdadero progreso es el respeto a los derechos humanos. Esa es la gran diferencia entre los totalitarios y nosotros, en esa lucha entre el bien y el mal que marcó el siglo XX. No vamos a olvidar. Honrar a las víctimas del Holocausto es confirmar nuestra defensa de la democracia y la libertad".

En concreto, según un portavoz de la consejería de Educación, se introducirán los siguientes contenidos: El pueblo judío: origen y características; La presencia de los judíos en la península ibérica, su religión, su importancia social y su legado hasta los Reyes Católicos; Los judíos en la Edad Moderna; Los judíos en la época de los Reyes Católicos; La expulsión de los judíos de la Península Ibérica y sus consecuencias; El legado judío: su influencia en la literatura, la economía, la ciencia y las distintas manifestaciones artísticas'; y 'Situación y evolución del pueblo judío a partir del Holocausto'.

Díaz Ayuso siempre se ha declarado "amiga de Israel", país al que define como "gran democracia de Oriente Medio".

