Un consejero de Cs denuncia que el PP dejó sin usar 18 millones para luchar contra la violencia de género

Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales, ha denunciado este jueves en la Asamblea que el anterior Gobierno recibió en 2018 10,2 millones de euros para luchar contra la violencia de género, dejando 8,5 sin ejecutar; y que computó como ingresos otros 10,5 para 2019, sin establecer el correspondiente gasto, por lo que se arriesga a tenerlo que devolver. En total, más de 18 millones de euros correspondientes al Pacto de Estado contra la violencia de género se habrían quedado sin emplear en la Comunidad de Madrid durante los mandatos de Cristina Cifuentes y Ángel Garrido (entonces en el PP y hoy consejero de Cs en el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso). Un balance que genera "una profunda preocupación" en la consejería de Políticas Sociales.

"Si no se ejecuta el importe de 10,5 millones recibido por el Estado en el ejercicio de 2019, no se podrá justificar ante el Ministerio y se exigirá a la Comunidad de Madrid su devolución", ha dicho Reyero durante el pleno de la Asamblea; "lo cual sería preocupante y muy dañino para la credibilidad de la Comunidad de Madrid, pero lo que es más grave, tremendamente dañino para la lucha contra la violencia de género".

Los 8,5 millones de 2019 que aún no han sido ejecutados pueden usarse en 2019 y justificarse hasta el 31 de marzo de 2020.

"Podemos decir que la gestión de las cantidades recibidas en 2018 del Pacto de Estado es manifiestamente mejorable y trabajaremos por corregir esta situación dentro de lo posible", ha dicho Reyero. "Veremos qué podemos hacer porque el margen de maniobra es limitado. En relación a 2019, la situación es peor", ha seguido. "El problema en este ejercicio es que esta cantidad se reflejó como ingreso en el presupuesto de Políticas Sociales sin su correspondiente contrapartida en el Presupuesto de Gastos, por lo que no hay crédito suficiente para realizar actuaciones nuevas por el importe previsto de 10,5 millones", ha añadido. Y ha rematado: "Ante la situación encontrada, les informo que ya he registrado una comparecencia a petición propia ante esta cámara para dar todos los detalles, de manera precisa y transparente, relativos a la implementación del Pacto de Estado en nuestra comunidad. Una implementación que me genera una profunda preocupación".

El PP y Cs formaron en agosto el primer gobierno de coalición de la historia de la región. La denuncia de Reyero demuestra las dificultades de convivencia que afrontan los dos partidos. Cs no está dispuesto a hacerse responsable ni copartícipe de la herencia de los gobiernos monocolores populares. Y eso está disparando la tensión entre las dos partes, que además compiten por seducir al mismo electorado. “Ciudadanos hace Gobierno en la Comunidad y oposición en la Asamblea”, ha dicho Díaz Ayuso.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram