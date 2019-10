Llamas. Hay llamas en Chile, donde veo a una manifestante abrazando a un carabinero que llora desconsolado quién sabe por qué. Quizá querría estar al otro lado, quizá no tenga otra opción. Hay una voz desconsolada pero firme que se escucha desde la calle y canta a Víctor Jara y arranca los aplausos de los que, cansados, siguen luchando. Hay llamas en Madrid, donde trasladan los huesos del dictador que provocó el incendio a otro lugar. No puedo dejar de pensar en la suerte que tiene la familia Franco: al menos ellos van a saber dónde está enterrado su pariente. No me quito de la cabeza a los cientos de miles de personas que no saben dónde están los suyos. Siento tanta vergüenza que no puedo expresarla. Y también hay llamas en Cataluña, donde la gente llora, donde la gente protesta. Hay llamas en los oídos de quien no quiere escuchar que el camino está ardiendo. Hay llamas en las manos de quien ya no tiene nada que perder. Y hay llamas en el territorio, una palabra tan equívoca como peligrosa. Ojalá lucháramos, en cambio, por la tierra. Ojalá consiguiéramos así apagar todos los incendios.

Así, hay días en los que evito las noticias y otros en los que las busco y contrasto para poder ejercer un juicio justo sobre lo que acontece. Sea como sea, el desaliento es mayúsculo, y ahí es cuando una saca sus armas positivas y trata de ver la belleza que aún existe. Puede verse en el perdón de quien ataca primero, en el silencio que otorga respeto y confirma desconocimiento, en la tristeza de quien sabe que llega tarde, pero a pesar de ello no deja de correr, o en aquel que se retracta al equivocarse de diana. Puedo ver belleza en el que se atreve a opinar sin esperar respuesta, en quien manda su apoyo a las personas y no a los bandos, en quien tiende su mano y no deja de comprender el hastío del otro. Es este un tiempo duro, lleno de llamas y focos de fuego descontrolado. Sirvan estas palabras como agua. Sirvan estas palabras como una mano en el pecho que frene, por un instante, todos los conflictos. Sirvan estas palabras para coger aire.

Y sigamos todos luchando por todos.

Es la única manera.

El mundo me mata.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram