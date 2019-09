Almeida cerrará la radio municipal de Madrid el 30 de septiembre

La radio comunitaria M21 cerrará el próximo lunes 30 de septiembre. Así lo anunció en el pleno del martes el alcalde José Luis Martínez-Almeida que siempre denomina a la emisora municipal como "radio Carmena". La portavoz del gobierno municipal, Inmacula Sanz, indicó que la radio se convertirá en una escuela de formación —una faceta que la radio ya tiene— como anunció el partido en febrero, durante su campaña electoral.

Esta decisión ha sido criticada por Más Madrid y el PSOE. Rita Maestre, portavoz del partido de Más Madrid, ha señalado que espera que "una vez que comprueben que la radio sirve para formar alumnos, decidan quedársela, como si la quieren llamar radio Almeida". Por su parte, Mercedes González, concejal socialista, ha añadido que los madrileños tienen problemas más importantes, como el Metro, el empleo o la vivienda. "Cerrar todo lo que ha hecho Manuela Carmena puede dar de comer a los suyos un cierto tiempo pero no alimenta el alma de los madrileños", ha dicho González.

Terminar con la radio municipal era una promesa electoral recogida en el programa de Almeida antes de llegar al Palacio de Cibeles. No existen datos actualizados sobre los oyentes de la cadena porque no participa en el Estudio General de Medios y no se puede escuchar en toda la ciudad. La cadena pública contaba con un presupuesto anual de 1,2 millones de euros y consiguió más de un millón de descargas en su primer año de vida con la participación de más de 1.800 alumnos.

Hace tres años la anterior alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, reactivó las emisiones de la radio comunitaria M21, que no funcionaba desde 2005. La emisora del dial 88.6 FM, centraba su programación en la cultura local alternativa con programas como Madrid con los cinco sentidos, El último Moyano o Cero en Conducta. La emisora funcionaba también como escuela formativa: ofrecía plazas para estudiantes de periodismo y colaboraba con la Agencia para el empleo en su proyecto de inserción laboral.

