“Había miedo porque el PP fue cuarto en las generales”

Ignacio Vázquez (Vinaroz, Castellón, 42 años) repetirá en la alcaldía de Torrejón de Ardoz con una mayoría más que holgada de 19 concejales del PP en una Corporación de 27 ediles. Este licenciado en Derecho, casado y con un hijo, lleva en el Ayuntamiento desde 2007, donde ha sido concejal de diversas áreas como Juventud. Antes fue camarero y trabajó en una gestoría.

Pregunta. ¿Cómo logra un resultado tan alto?

Respuesta. Los vecinos han valorado la gestión. Nuestro principal aval ha sido lo que hemos hecho en los últimos años. Los vecinos saben que cumplimos.

P. ¿Tanto como para ganar en todos los colegios electorales?

R. Sí, lo hemos logrado gracias a que invertimos en todos los barrios por igual independientemente de su poder adquisitivo.

P. Pero en las elecciones generales fueron la cuarta fuerza.

R. Teníamos el miedo en el cuerpo porque sólo conseguimos 10.000 votos. Nos quedamos por detrás de Ciudadanos y Vox. Ahora la gente ha votado nuestra gestión. Yo, como ciudadano, preferiría una mayoría absoluta, porque es la única forma de llevar a cabo una buena gestión en una Administración como la local.

P. Llama la atención ese discurso en un tiempo en el que prima el diálogo y el consenso.

R. Cuando llevas tiempo defendiendo los intereses de los ciudadanos, uno se da cuenta de que es lo mejor. Solo hace falta ver cómo han mejorado los municipios que la tienen. Basta ver el caso de Vigo, con gobierno del PSOE, para comprobar cómo se ha impuesto a los municipios de los alrededores. Su alcalde ha podido gestionar con tranquilidad.

P. Con este resultado tan holgado, ¿va a pedir algún cargo en el PP de Madrid?

R. No. Mi compromiso es con los vecinos y vecinas de Torrejón. Tengo la máxima lealtad a mi partido y ninguna aspiración en ese sentido.

P. ¿Limitaría el número de mandatos?

R. Sí, aunque no creo que solo a ocho años. Como mucho creo que debería llegarse a 12 años. En mi caso no lo tengo decidido y mi continuidad dependerá de la gente de mi partido y de mi ciudad. En todo caso, creo que hay que evitar estar mucho tiempo en el mismo puesto. Es preferible la movilidad.

P. ¿Cuál será su primera medida en este nuevo mandato?

R. En principio, me centraré en mantener todo lo que ya he hecho. Hay que mantenerlo para que los vecinos puedan disfrutar de esos parques y esas infraestructuras que ya hemos hecho. También estoy preocupado por el empleo, aunque no es una competencia municipal. Nuestro trabajo está en atraer grandes inversiones, como la futura creación de un nuevo centro comercial

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram