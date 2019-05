“Construyo cebollas que contienen información en su interior”

Felype de Lima (Brasil, 1984) ha llegado a Medias Puri para quedarse. El nuevo director artístico de la mercería clandestina –que celebra ahora su segundo aniversario– presenta The Secret 2, el nuevo espectáculo de la temporada y su estreno en la dirección de espectáculos. De Lima, que se formó en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (RESAD), ha conseguido labrarse un nombre en esta profesión. En 2015, se hizo con el Premio Max al Mejor Diseño de Vestuario por la obra Fausto.

¿Cómo será este nuevo espectáculo?

Es un espectáculo para el que me he inspirado en el Génesis y he creado el mío propio. Es un mundo en el que hay muñecos, clonaciones, personajes robóticos, una versión moderna de Adán y Eva… Todos los elementos parecen bíblicos, pero no son religiosos, solo me he inspirado en ellos, con la idea de crear un nuevo origen que dé paso a otra era.

Tiene una larga carrera profesional como diseñador de escenografía y vestuario, pero ¿había trabajado en algo parecido a Medias Puri anteriormente?

La verdad es que no. Me ofrecieron la posibilidad de liderar este proyecto porque llevo muchos años trabajando con su productora, Let´s Go. Conocían de sobra mi trabajo, así que depositaron esa confianza en mí y me permitieron trabajar con toda libertad. De hecho, me animaron a cometer todas las locuras posibles porque entre sus objetivos está innovar todavía más y revolucionar este nuevo concepto del entretenimiento nocturno.

¿Qué retos ha encontrado liderando este proyecto tan híbrido?

Me he enfrentado a muchos, por ejemplo, el de ensayar en una discoteca. Llevamos encerrados aquí dos meses, perfeccionando todos y cada uno de los números de este nuevo espectáculo. Es muy diferente crear algo para un espacio como este. En un teatro, tienes un punto fijo, un solo escenario. Pero aquí no, todo sucede en diferentes espacios, hay momentos en los que tengo a bailarines y a acróbatas en tres escenarios a la vez. Otro reto al que me he enfrentado ha sido la dirección, mi primera vez dirigiendo a estos profesionales. Por suerte, he contado con un equipo que me ha puesto las cosas muy fáciles.

¿Y qué ha aprendido?

He aprendido a dirigir y he descubierto que me encanta. Ya estamos preparando el siguiente proyecto. Yo había tocado otras ramas como la escenografía, el vestuario, la iluminación… pero la dirección artística era el último paso que me faltaba por dar y me he probado a mí mismo que puedo hacerlo y, encima, en unas circunstancias tan poco habituales como estas donde el espacio escénico es una discoteca.

¿Cómo definiría su estilo creativo?

Mis creaciones tienen un sello particular, cualquier persona que vea una de ellas, sabe que es mía. Creo que es por los elementos simbólicos, por los colores… son espectáculos muy monocromáticos. En este, por ejemplo, todo es rojo. Me gusta mezclar mucho lo clásico y lo híper moderno; a veces propongo cosas que la gente no se espera y piensan que me he vuelto loco. Mi propósito es siempre ir más allá y atraer a un público fresco que tenga ganas de ser sorprendido.

A parte de dirigir, es el responsable del vestuario, ¿qué importancia tiene este elemento en cualquier espectáculo?

Es fundamental, es lo que te permite hacer imágenes plásticas para que el público se quede extasiado con la pieza entera. La coreografía por sí sola no funciona si no existe este elemento que dé un sentido a lo que estamos viendo.

¿Estamos acostumbrados a quedarnos únicamente en las apariencias?

Algunas veces nuestra sociedad puede ser muy frívola, cada vez se valora menos lo que hay detrás de una imagen, el trabajo y esfuerzo de un creador. Nos hemos acostumbrado a eso, pero creo que tendríamos que ir más allá y buscar la experiencia y el trasfondo detrás de esa creación. Metafóricamente, a mí me gusta decir que yo construyo cebollas que contienen información en su interior, a la que solo algunos, aquellos que se interesen, podrán llegar.

Puri for Presidenta Una campaña más, Medias Puri empapela Madrid con sus carteles promocionales, esta vez con el motivo de su segundo aniversario y bajo el lema “Puri for Presidenta. El cambio que estabas esperando”. En estos dos años, han pasado 500.000 personas por esta mercería clandestina, que se ha convertido en toda una referencia de la noche madrileña. Para celebrarlo estrenan nuevo director artístico y nuevo espectáculo.

