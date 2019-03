El PP pide a À Punt que cubra las corridas de Fallas y la Magdalena

El PPCV insta a la radiotelevisión pública valenciana À Punt a que "rectifique" su negativa de informar de los festejos taurinos de las Fallas de València y la Magdalena de Castellón. "En el mundo de los festejos taurinos hay mucha gente enfadada y desconcertada porque hay partidos que dicen unas cosas pero luego actúan de manera distinta cuando tienen que tomar decisiones", ha denunciado el portavoz de campaña, Jorge Bellver.

En una rueda de prensa junto al diputado provincial Modesto Martínez y el nacional Oscar Clavell, el 'popular' ha asegurado este jueves que "PSPV y Compromís están consiguiendo el bloqueo absoluto de la fiesta de los toros" y ha defendido que "el PP es el único partido que ha defendido y defenderá los festejos de los bous que se celebran en toda la Comunitat Valenciana".

Ha manifestado su malestar porque "À Punt haya señalado que no va a haber ninguna información de los festejos taurinos de las fiestas de Fallas y Magdalena en la cadena pública", ante lo que el PP exige "una rectificación y que no se utilicen los medios para censurar algo simplemente porque no les gusta". "No pueden usar a su antojo como si fuese una televisión de Compromís. Vamos a exigir que se cumplan los acuerdos", ha enfatizado.

Paralelamente, "con la modificación de la ley de espectáculos públicos y la obligación de un segundo médico hemos asistido a la crónica de una muerte anunciada", ha aseverado, para subrayar que "el PSPV dijo que la iba a modificarla pero ha resultado ser una tomadura de pelo".

Bellver ha indicado que los socialistas "lo eliminaron del orden del día del pleno (de Les Corts) donde estaba previsto por no existir informe del Consell con una actuación premeditada, decidida por las partes para no enfrentar a los socios de un gobierno que solo piensan en sus intereses". Mientras tanto, ha lamentado que "la angustia en el mundo de los toros sigue hasta la próxima legislatura".

Ante esta situación, ha hecho hincapié en que "una de las primeras medidas del nuevo gobierno del PP será derogar esta disposición que obliga a imponer el segundo médico que hace inviable estos festejos en el futuro", de cara a las elecciones autonómicas del 28 de abril.

Por todo ello, el portavoz ha afirmado que "lo triste es la cobardía con la que determinados partidos actúan en esta cuestión: Los alcaldes de Compromís y PSPV pidieron la derogación en su día, pero el tripartito va a lo que va, cobardemente, no lo hacen de cara y están consiguiendo el bloqueo absoluto de la fiesta de los toros en nuestra Comunidad".

En la misma línea, el diputado provincial ha criticado que "desde el Botànic se prometió un nuevo decreto pero una vez más las disputas entre los socios de gobierno ha hecho que no salga adelante". "El PSPV y Compromís ni han caminado ni han dejado caminar", ha ilustrado, y ha insistido en que "la fiesta no ha avanzado nada en cuatro años: No se ha dejado trabajar ni mejorar el decreto para que la fiesta evolucione".

Como parlamentario en el Congreso, Clavell ha coincidido en que "el único partido que ha defendido los bous al carrer ha sido el PP". "Hay aficionados de cualquier ideología política, pero todos saben, como en Villena (Alicante) o en las pedanías de Valencia, que solo el PP garantiza la fiesta", ha reiterado.

Ha puesto como ejemplo que "en la Comunitat hay casi 10.000 festejos al año, el 50% de todos los festejos que se celebran en toda España, y de esos el 55% en la provincia de Castellón, donde solo en 10 de los 135 municipios de la provincia no hay festejo taurino".

El diputado ha recordado que "en 2013, solo con el apoyo del PP, se aprobó la declaración de los toros como Patrimonio Cultural, y en 2015 elevó la protección para las corridas de toros". Además, "es el único partido a día de hoy que defiende subvenciones públicas a actos taurinos es el PP".

