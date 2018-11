Las mujeres salieron a la calle a festejar su arte

Y sobre el manto de cabezas, Velázquez, el único que da la espalda al espectáculo de teatro aéreo de la Fura dels Baus y Onionlab que ha contratado el Museo del Prado (casi 200.000 euros) para celebrar sus primero//elpais.com/tag/diego_velazquez/as 199 años. La noche gélida no ha impedido la reunión de miles de personas de todas las edades, en el Paseo del Prado, con ganas de pasacalles.

Sobre la puerta principal del edificio de Villanueva se ha proyectado el museo hecho trizas. Cientos de fragmentos de la colección de la pinacoteca han manchado el granito gris, con los colores que conservan estos muros en su interior. Las tripas de óleo de las obras maestras de Velázquez, Goya, Ribera, El Greco, El Bosco, Rubens, Tiziano, Veronés, Tintoretto quedaron apartadas por una noche para dar una lección magistral y al aire libre de Sofonisba Anguissola, y Clara Peeters se han convertido en luz proyectada para salir a la calle al encuentro con los ciudadanos congelados.

“Para despertar a las musas, ¡grita!”, es el lema de la noche. Desde lo alto del friso de Fernando VII recibiendo los tributos de Minerva y las Bellas Artes, se descolgaron tres bailarines. Un recuerdo a Isabel de Braganza y a los siete cuadros (solo siete) de mujeres que se exponen. Imaginación, historia y feminismo. “El Prado es de todas”, se ha proyectado sobre el friso y la gente ha aplaudido entregada, antes del relato de la historia del museo narrado por Juan Echanove.

No faltó en el recuerdo a dos siglos de vida y al fatídico capítulo dedicado a la Guerra Civil española y los bombardeos franquistas contra el museo. “Sin pueblo no hay Prado”. Ni El jardín de las delicias, ni Las Meninas dejaron de pasar sobre la majestuosa fachada de Velázquez.

