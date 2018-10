Diez años con Eñe

“Un festival desenfadado y enfadado”. Así define Luisgé Martín, escritor y director literario de la décima edición del certamen de literatura Eñe (hasta el 27 de octubre). Un evento que reunirá a 120 escritores en más de 50 actividades gratuitas en más de 20 sedes entre Madrid y Málaga – ciudad que se suma por primera vez-. El certamen, organizado por La Fábrica, el Círculo de Bellas Artes y Madrid te abraza, pone el foco en asuntos como los barrios, el feminismo, la diversidad o el humor y aumenta su compromiso con la literatura latinoamericana con la presencia de autores del otro lado del charco como la nicaragüense Gioconda Belli, que recibirá el Premio Festival Eñe en reconocimiento a su obra.

“El barro, lo sucio, lo real, lo que no huele a necesariamente papel, está presente en la programación”, explica Martín. El escritor cree que el panorama de literatura en español “es apasionante y muy diverso” y pone en valor a creadores “de treinta y pocos años” como Mónica Ojeda o Juan Gómez Bárcena, que participarán en el festival. Entre las decenas de actividades: Edurne Portela, Mónica Ojeda y Sara Mesa, se reunirán para hablar de la literatura femenina, Sergio del Molino, Javier Pérez Andújar y Pablo Gutiérrez, hablarán de la importancia de los barrios como territorio literario y autores consagrados como Almudena Grandes, Rosa Montero, Antonio Muñoz Molina, Elvira Lindo o Juan José Millás se sumarán a diferentes mesas, charlas y conferencias.

Desde su nacimiento en 2009, el festival ha contado con casi 950 autores que han participado en más de 570 actividades “La identidad del festival no tiene que cambiar”, está asentada, afirma Martín. Sin embargo, para director debutante, el futuro del festival pasa por “recorrer el camino del dinero”. “Necesita más presupuesto y más apoyo de las instituciones para crecer, internacionalizarse y que se incorporen más autores europeos o norteamericanos”. El festival cuenta con un presupuesto de 220.000 euros, 50.000 euros más que el año pasado gracias a nuevos patrocinios y a la participación del Ayuntamiento de Madrid. En la primera edición, hace diez años, contaron con 100.000 euros.

Respecto al mercado de lectores, el director literario del festival cree que existe “un núcleo de lectores fieles “muy asentado”. “El reto es ampliar eso, crear una gran clase media de lectores que no tienen porqué pisar las librerías todas las semanas ni estar a la última, pero que tengan cierta continuidad y compren y lean libros. Los simbólicos 15.000 lectores que lo leen todo son estables”, asegura. Esta edición amplia sus sedes con la incorporación de la Real Academia Española, el Centro Sefarad-Israel y la Alcalá 31. Además, el certamen cuenta este año con la Red de Bibliotecas de la Comunidad de Madrid, que acogerá el programa Eñe minúscula con programación específica para el público infantil.

El director del festival, Luis Posada, señala el festival ha disfrutado de un “un crecimiento exponencial, aunque la extensión de las fechas nos va a ampliar más”. Aspiramos a que crezca en la ciudad, no solo en el centro si no en la periferia y que tenga una vertiente más internacional, aunque eso depende del presupuesto”, apunta el Posada. El evento viajará fuera de la capital por primera vez y se mudará a Málaga el 26 y 27 de octubre. ¿Por qué Málaga? “Tiene un valor literario vinculado con el Centro Cultural Generación del 27 y, si bien no miramos al pasado, ni hacemos homenajes, la ciudad tiene una gran proyección cultural. No descartamos que en las siguientes ediciones se sumen más ciudades”.

