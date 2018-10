En libertad con cargos el padre de la bebé fallecida dentro de un vehículo

"El cambio de rutinas o hábitos como el final del colegio o una circunstancia inesperada pueden desencadenar la tragedia --advierten--. Incluso los padres más preocupados pueden tener momentos de distracción respecto a los hijos, sobre todo cuando son muy pequeños, por el estrés que afrontan (conciliación de la vida laboral y familiar, pocas horas de sueño...). Esta desgracia sucede a personas de todos los niveles socioeconómicos y educativos", aconseja la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y de Atención Primaria, en una información al hilo de muertes de niños por golpes de calor en vehículos recogida por Europa Press.

La organización Safe Kids WorldWide da tres consejos para evitar las muertes por insolación. La primera es no dejar nunca a un niño solo en un vehículo -y cerrar siempre el vehículo con llave cuando el adulto no está dentro para que los niños no puedan entrar solos-. Para evitar olvidos, aconseja crear recordatorios: "Deje un animal de peluche u otro recuerdo en el asiento del vehículo de su hijo cuando esté vacío, y muévalo al asiento delantero para que sirva de recordatorio visual cuando su hijo esté en el asiento trasero. O coloque algo al lado del niño en el asiento trasero, como un maletín, bolso o teléfono cuando viaje con su niño". También recuerdan actuar en caso de ver a un niño solo en un vehículo y alertar a las autoridades.