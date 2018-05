El amor que duele llega al Maldà con un musical

El amor ya no es bonito ni poético. Si el espectáculo Per si no ens tornem a veure, de Alícia Serrat, uno de los éxitos de la temporada pasada del teatro Maldà de Barcelona, obra de Alícia Serrat, era una celebración del romanticismo, su nuevo musical, Tot el que no ens vam dir, quiere ser lo contrario. En esta segunda entrega de lo que será una trilogía, Serrat cambia de registro para seguir hablando del enamoramiento, pero desde una perspectiva “más amarga”. El resultado es “un espectáculo duro, que habla del amor cuando nos hace daño”, afirma Daniel Anglès, el productor artístico. Aun así, “sigue siendo favorable al hecho de enamorarse y no está escrito desde el rencor”.

La nueva producción arranca el miércoles y podrá verse hasta el 10 de junio. “No es una continuación”, dice Anglès. Las diferentes dimensiones del amor es el nexo de este ciclo de historias independientes que terminará el 2019 con un tercer espectáculo.

La trama está ambientada en 1999, cuando un grupo de alumnos de Filosofía se reúne para un trabajo de ética. La condición es que sus respuestas coincidan, lo que los lleva a cuestionarse la moralidad de sus actos. El relato se construye mediante saltos temporales propiciados por los recuerdos de los protagonistas, creando “un puzle que el espectador ha de ordenar”, aclara Anglès.

En este espectáculo, “la música está para explicar algo al espectador”, dice el también director y compositor, Miquel Tejada. El pop es el estilo elegido “para hablar del amor en una historia contemporánea”. Son 10 canciones, todas recogidas en un cedé que quiere “combatir lo efímero del teatro”.

“Quería contar una historia que pusiese sobre la mesa todas las versiones del amor y que el espectador, a la salida, abriese un debate sobre cuál es su visión”, cuenta Serrat. Pero esta vez, según Anglès, la creadora “ha dado un paso adelante como autora con una producción que sorprenderá por su virtuosismo”.

Anglès remarca el hecho de presentar un musical original. “La autoría catalana es más de texto”, defiende, aunque espera que gracias a apuestas como la de El Maldà, el estreno de un musical catalán deje de ser “excepcional”.

El elenco de Tot el que no ens vam dir lo componen Carles Alarcón, Víctor Arbelo, Sonia Catot, Clara Solé y Estel Tor, que, destaca el productor, forman parte de "una nueva generación de intérpretes que son, al mismo nivel, actores".