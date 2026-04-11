Mario Lubetkin, canciller de Uruguay: “Proponemos una nueva forma de actuar y de ver América Latina”

Mario Lubetkin en su casa en el barrio de Punta Carretas, en Montevideo, Uruguay, el 7 de abril.

El país sudamericano ejerce las presidencias ‘pro tempore’ de la CELAC, el Consenso de Brasilia y G-77 y a partir de junio quedará al frente de Mercosur

Mario Lubetkin (Montevideo, 66 años) es desde el 1 de marzo de 2025 el canciller de Uruguay. El calendario ha querido que su país asuma simultáneamente las presidencias pro tempore de diferentes organizaciones multilaterales, como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), el G-77, el Consenso de Brasilia (heredera de la Unasur) y, desde el segundo semestre de este año, Mercosur. El desafío de Uruguay, dice Lubetkin en esta entrevista con EL PAÍS realizada por videoconferencia, es facilitar acuerdos en un “mundo extremadamente complicado”, con crisis en curso en Venezuela y Cuba y cambios “dramáticos de signo político” en los países de la región.

Pregunta. ¿Qué puede aportar Uruguay ante semejante confluencia de responsabilidades, sobre todo en la CELAC?

Respuesta. Un país tan respetado como el nuestro tiene que dar una mano en la medida en que pueda. Nos cruzamos con un mundo extremadamente complicado y los signos políticos también han cambiado. Una CELAC que tenía un color en su nacimiento [en 2011] hoy tiene otro totalmente diferente en su forma mayoritaria. Cuando el presidente, Yamandú Orsi, asumió al frente del bloque [en marzo pasado], dio un discurso muy innovador. Incorporamos temas como narcotráfico, lucha contra el terrorismo, escenarios que no se habían planteado en otras fases de la CELAC. Eso es reflejar la realidad de la región.

P. ¿Y qué estrategias proponen?

R. Tenemos que lograr un escenario de confianza recíproca entre los 33 países de América Latina y el Caribe, que todos se sientan cómodos dentro del bloque. Hubo mucho enfrentamiento y polarización y está claro que así no puede haber CELAC.

P. ¿Hay países que hoy no están cómodos dentro del bloque?

R. Los niveles de enfrentamiento determinan que no hay comodidad. Se buscan consensos inalcanzables, con discusiones muy fuertes. Lo primero que tenemos que lograr es determinar cuáles son aquellos temas que sirven para que todos avancen, más allá de que los países sean de derecha o izquierda. Por ejemplo, seguridad, estabilidad, desarrollo económico y desarrollo social. Esto está en todas las agendas, no importa el color político. Es lindo decirlo, difícil construirlo.

P. ¿Por dónde empezaría, visto el escenario actual?

R. Con una agenda con puntos que sean de la necesidad de todos, como los temas de desarrollo energético. Esto ya lo planteamos antes de la guerra en Irán; ahora es mucho más relevante. Le agregaría los efectos económicos de la guerra y los efectos productivos por la subida de los precios de los fertilizantes, planteando qué podemos hacer entre todos para amortiguar los efectos.

P. ¿El giro regional hacia la derecha no atenta contra la búsqueda de una voz común?

R. Hay más puntos en común de los que nos imaginamos. Por ejemplo, el tema de la paz, la estabilidad y la seguridad. En esto metes la democracia, los derechos humanos, la carrera armamentística y la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. No se puede pensar en la integración si no tomamos temas que van más allá de las fronteras y los colores políticos.

P. ¿Cuál debería ser la posición de América Latina ante la doctrina “Donroe”, como llama Donald Trump a su nueva estrategia hacia la región?

R. En eso hay posiciones diferentes, eso está claro. Pero dentro de esa doctrina está todo lo relacionado con el narcotráfico y el narcoterrorismo y los valores democráticos. Me pregunto entonces si hay una gran distancia entre lo que se discutió entre los 12 países convocados en Miami por Trump [para fundar lo que llamó Escudo de las Américas] y lo hablado durante la última cumbre de la CELAC en Bogotá. Seguro que no. Ese mensaje fue destacado en innumerables bilaterales que tuvimos en Bogotá. Nos dijeron´vayamos por acá, para construir’.

P. En mayo entra en vigor el acuerdo Mercosur-Unión Europea. ¿Es optimista?

R. Somos muy optimistas. Le pedimos al BID que nos hiciera un análisis sectorial y el resultado proyectado a diez años es muy interesante. Habla de una reducción muy importante de la pobreza, un aumento del comercio y un crecimiento del PIB. Y, también, que la inmensa mayoría de las empresas locales no se verá afectada. Los sectores que quedan atrás no serán muchos. Esos eran datos que no teníamos. Hay una sensación de que esto es una gran oportunidad para todos. Del lado de Mercosur hay un punto de unidad total sobre el acuerdo. Del lado europeo, el proceso va mucho más lento.

P. ¿Cuál es la posición de Uruguay con respecto a la situación en Venezuela?

R. Nosotros no reconocimos a [Nicolás] Maduro como presidente a partir del resultado electoral. Si la pregunta es sobre el reconocimiento de Delcy Rodríguez, la respuesta es no. No vamos a reconocer a la vicepresidenta de un presidente que nosotros no reconocimos. Para nosotros, la salida está en celebrar elecciones democráticas con garantías de un tribunal que señale que A o B ha ganado las elecciones. Ese día se acabaron todos los problemas.

P. ¿Y la estrategia ante Cuba, el otro punto de conflicto regional?

R. Hay dos parámetros claros. Uno, que es algo que se tiene que resolver entre los cubanos. Dos, que la conflictividad entre Estados Unidos y Cuba la tienen que arreglar ellos bilateralmente. Obviamente, el embargo es algo condenable y las Naciones Unidas seguirán votando como han votado todos estos años.