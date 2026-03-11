Las élites de Guatemala usan las redes “para silenciar a quienes amenazan intereses poderosos”

La organización Global Witness advierte de la utilización de plataformas como X, Facebook y TikTok para impulsar campañas contra activistas, defensores del ambiente y líderes indígenas

La organización internacional Global Witness publicó este miércoles un informe que advierte de que redes de élites dentro del sistema político guatemalteco están utilizando las plataformas como X, Facebook y TikTok para impulsar campañas coordinadas de difamación contra activistas anticorrupción, defensores del medio ambiente y líderes indígenas.

El estudio detalla cómo las redes sociales están siendo inundadas con miles de publicaciones abusivas, de odio, difamatorias y engañosas que buscan destruir reputaciones e intimidar a los atacados. “Lo que estamos viendo en Guatemala no es abuso en línea al azar; es una estrategia coordinada para silenciar a quienes amenazan intereses poderosos. Estas campañas en línea utilizan la desinformación como arma para destruir reputaciones, intimidar comunidades y despejar el camino para la violencia extractiva”, dijo Javier Garate, asesor principal de políticas de Global Witness en un comunicado compartido por la organización.

Guatemala, agrega, muestra cómo las fallas de la gobernanza de las plataformas de Meta, X y Tik Tok tienen consecuencias “devastadoras” para individuos y comunidades en todo el mundo y que este tipo de ataques preceden a los físicos que terminan incluso en asesinatos.

Global Witness es una organización internacional sin fines de lucro con sede en Londres, dedicada a la investigación y la defensa de derechos humanos y ambientales. Elaboró el informe basado en entrevistas con líderes indígenas, incluidos algunos que se encuentran encarcelados o en el exilio. Además, examinó cómo las campañas de difamación y sitios de noticias falsas y cuentas anónimas difunden información que prepara el terreno para que el Ministerio Público (MP) inicie una investigación o capture a actores que consideren incómodos.

“Estas tácticas utilizan el estigma, el miedo y el aislamiento social como armas para despojar a los defensores de su legitimidad, erosionando su reputación ante el público y dentro de sus propias comunidades. Cuando estas narrativas se afianzan en los espacios digitales, los defensores pueden perder mucho antes de llegar a un tribunal”, comentó Garate.

Castigo por apoyar a Arévalo

El acoso digital aumentó durante el Gobierno de Bernardo Arévalo, el presidente que en 2023 denunció un intento de golpe de Estado por parte principalmente del Ministerio Público y apoyado por políticos de oposición. La publicación de Global Witness indicó que las mismas fuerzas detrás del intento de golpe contra el mandatario parecen estar ahora castigando a los manifestantes que defendieron la legitimidad de las elecciones, impulsando campañas coordinadas de difamación contra quienes se movilizaron para proteger el voto democrático.

“Lo que está ocurriendo con los defensores en Guatemala representa una profunda amenaza para la democracia y los derechos humanos, y evidencia el fracaso de las grandes empresas tecnológicas para actuar”, agregó Garate.

Algunos de los casos en donde los fiscales del MP han iniciado investigaciones o han presentado “pruebas” en contra de autoridades indígenas u otros activistas sociales, figura el caso Toma USAC en donde decenas de estudiantes se rebelaron contra el rector de la Universidad de San Carlos, la principal del país, porque se autonombró en el cargo. Así como en la captura de Luis Pacheco y Héctor Chaclán, reconocidos líderes indígenas que comandaron manifestaciones para defender la victoria de Arévalo en 2023.

Entre las cuentas que reiteradamente atacan en redes sociales y que han sido vinculadas a políticos acusados de corrupción, funcionarios del MP y diputados, figura Yes Master. Esta ha sido denunciada penalmente por jueces y diputados que han sido atacados por esa cuenta anónima. Mientras que, entre las páginas de desinformación disfrazadas de medios digitales, los más activos son El Quetzal News, XelaNews, entre otros.

El informe muestra que los líderes indígenas y los activistas por la tierra que reivindican derechos territoriales legítimos también son objetivos frecuentes de estas campañas. Las campañas de difamación suelen presentar el activismo indígena o territorial como criminal, extremista o influenciado por actores extranjeros, reforzando patrones históricos de discriminación y represión contra las comunidades mayas en Guatemala, indicó el documento.

De acuerdo con la investigación, la débil regulación y aplicación de normas por parte de las empresas globales de redes sociales está permitiendo estos abusos. La mayoría de los ataques documentados en el informe ocurrieron después de que empresas como Meta y X eliminaran medidas clave de verificación de datos y seguridad, decisiones ampliamente criticadas por agravar la desinformación y los daños a los derechos humanos. Por lo que, según Global Witness, estas empresas están fallando en hacer cumplir sus propias normas que prohíben el acoso, el discurso de odio y la incitación a la violencia. Así que deberían rendir cuentas por esto.