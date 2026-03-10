Atacado a tiros el consulado de Estados Unidos en Toronto, Canadá

Un agente forense de la policía de Toronto marca el impacto de una bala en el consulado de Estados Unidos, este martes.

El atentado sigue a una serie de disparos contra tres sinagogas durante la última semana

La policía de Toronto investiga un ataque con arma de fuego contra el consulado de Estados Unidos. Los hechos tuvieron lugar la madrugada de este martes, cerca de las cuatro de la mañana, hora loca, sin que se registraran víctimas. Agentes policiales llegaron a la sede consular, ubicada en pleno centro de la urbe más poblada de Canadá, tras haber recibido llamadas de emergencia.

Frank Barredo, jefe adjunto de la policía de Toronto, dijo en rueda de prensa que las cámaras de seguridad lograron captar a dos hombres que viajaban en un automóvil Honda CR-V de color blanco. “Bajaron del vehículo, dispararon contra el inmueble y se dirigieron posteriormente hacia el sur, a través de la avenida University”, señaló Barredo, agregando que los investigadores están trabajando para identificar a los sospechosos y recopilar el mayor número de pruebas.

Los agentes hallaron varios casquillos de bala y constataron impactos en la fachada del edificio, aunque el inmueble cuenta con ventanas y puertas a prueba de estos proyectiles. Las fuerzas del orden han difundido una fotografía del vehículo, solicitando la colaboración de la ciudadanía. Barredo indicó que había personas dentro del consulado en el momento del ataque, pero que ninguna resultó herida.

Vehículo de los sospechosos de atacar el consulado de Estados Unidos en Canadá. POLICÍA DE CANADÁ

La alcaldesa de Toronto, Amanda Chow, expresó que la policía cuenta con todo su apoyo para hallar a los responsables y presentarlos ante un tribunal. Respecto a si el incidente pudiera tener algún tipo de conexión con la guerra en Medio Oriente, tanto Chow como Barredo evitaron entrar en especulaciones. Sin embargo, la alcaldesa hizo referencia a un ambiente “sumamente tenso”, recordando que tres sinagogas de la ciudad también habían sido atacadas con armas de fuego en menos de una semana. No se registraron víctimas.

Frank Barredo indicó, por su parte, que su equipo investiga si existen vínculos entre los disparos contra estos centros religiosos y lo sucedido este martes en el consulado.

La Real Policía Montada de Canadá colabora en las pesquisas. El cuerpo federal manifestó que considera el ataque contra el edificio consular como un asunto de seguridad nacional. Asimismo, informó que redoblará su vigilancia en otras representaciones diplomáticas de Estados Unidos e Israel en suelo canadiense. En las primeras horas del pasado domingo, un artefacto explosivo provocó daños cerca de la embajada estadounidense en Oslo.

Policías montan guardia en el consulado de Estados Unidos en Toronto. Wa Lone (REUTERS)

Mark Carney, primer ministro canadiense, publicó en redes sociales: “Los disparos esta madrugada contra el consulado de Estados Unidos en Toronto constituyen un acto de violencia condenable y un intento de intimidación. Me siento aliviado de que nadie haya resultado herido”. Doug Ford, primer ministro de la provincia de Ontario, coincidió con las palabras de Carney, agregando que fue “un ataque dirigido a nuestros amigos y vecinos estadounidenses”.