Las mujeres venezolanas reclaman su lugar en la transición en la marcha del 8M

La primera manifestación tras la caída de Nicolás Maduro pone el foco en la libertad de las presas políticas y la precariedad de los cuidados en un país con el salario mínimo congelado

En la movilización de este 8 de marzo en Caracas, la agenda feminista se fundió con la del país. La marcha, titulada Juntas por la democracia, reunió a decenas de familiares de presos políticos, excarcelados, sindicalistas y estudiantes que reclaman el espacio de las mujeres en la transición política que atraviesa Venezuela desde el 3 de enero, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Aunque la convocatoria no fue masiva, la presencia en las calles con consignas contra el Gobierno resultó significativa en una nación que había dejado de expresarse públicamente por miedo, tras la agudización de la represión en el último año y medio.

“Este proceso de transición no puede dejar por fuera a las mujeres”, afirmó Evelyn Pinto, coordinadora de la Alianza de Mujeres Políticas y una de las organizadoras de la manifestación. “El 90% de los integrantes de los comités de familiares de presos políticos son mujeres; por eso tenemos que ser parte de una transición. Son años de derechos vulnerados. Exigimos salarios dignos y políticas sobre el cuidado, que genera tanto ingreso en el mundo y aún no ha sido cuantificado”, reclamó.

Mujeres marchan en las callez de Caracas, este domingo. Ronald Peña R (EFE)

La coyuntura política actual ha situado, por primera vez, a una mujer como presidenta y a otra como líder de la oposición. Sin embargo, para Pinto, el interinato de Delcy Rodríguez no representa una reivindicación del feminismo. “En las elecciones del 28 de julio no dejaron inscribir a ninguna mujer. Tuvimos un tarjetón repleto de hombres porque impidieron la postulación de María Corina Machado y de Corina Yoris (su primera opción para sustituirla)”, comentó la activista. “Es en este contexto de incertidumbre y gravedad que vemos al mando a una mujer, por un lado, y a Machado por el otro. Pero eso ocurre porque en las situaciones más duras siempre ponen a las mujeres al frente. Eso se llama el ‘precipicio de cristal’ y no es una verdadera conquista”.

Una mujer protesta en contra de la violencia en Caracas. Ronald Peña R (EFE)

Una de las consignas más coreadas fue la libertad de las 56 mujeres que forman parte del grupo de 526 detenidos políticos que aún permanecen en prisión, según el último reporte de la ONG Foro Penal. En la marcha participaron algunas de las mujeres que mantienen vigilias desde hace dos meses frente a las cárceles para exigir la excarcelación de sus hijos, esposos, padres y hermanos.

Entre banderas y pancartas, destacó la presencia del Señor del Papagayo, Rafael Araujo, activista que recorre Caracas con sus protestas escritas en cometas de papel. En su mensaje para este 8 de marzo incluyó tres nombres que, a su juicio, son hoy inolvidables: Omaira Navas, madre del periodista y expreso político Ramón Centeno, quien falleció una semana después de lograr la libertad de su hijo; Laura Dogu, jefa de Asuntos para Venezuela de Estados Unidos; y Samantha Hernández, una adolescente encarcelada por ser hermana de un militar perseguido.

Protesta feminista en Caracas, este domingo. Ronald Peña R (EFE)

Adriana Pichardo, dirigente de Voluntad Popular, también asistió tras haber vivido en la clandestinidad y el exilio junto a su madre. “Estoy regresando a las calles sin garantías”, confesó. “Pero vivimos un proceso inédito; el ambiente es mejor y prueba de ello es que hoy podamos reunirnos pacíficamente. Vamos paso a paso. No necesitamos más heridos, presos ni muertes. María Corina Machado es la líder indiscutible y estamos listos para volver a medirnos”.

El movimiento sindical, también presente, convocó a una nueva protesta el 12 de marzo, cuando se cumplirán cuatro años sin aumento del salario mínimo. El sueldo permanece congelado en 130 bolívares, apenas 0,25 centavos de dólar. “Las mujeres hacemos magia con un salario inexistente, con tres o cuatro trabajos para subsistir”, denunció Argelia Castillo, de la Asociación de Profesionales y Técnicos de la UCV, quien alertó que al menos cuatro de sus compañeros viven actualmente en la indigencia.