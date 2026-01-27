Trump celebra el “ritmo rápido” de excarcelaciones en Venezuela mientras las ONG exigen libertad plena para los liberados

Familiares y defensores exigen transparencia en el proceso. La cifra de excarcelaciones confirmadas por las organizaciones no llega a 300, pero el chavismo la eleva a más de 800

El presidente Donald Trump ha elogiado este lunes el proceso de excarcelación de presos políticos en Venezuela. Un gesto de apertura anunciado por el Gobierno chavista el 8 de enero, cinco días después del ataque de Estados Unidos que condujo a la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores. “Me complace informar que Venezuela está liberando a sus presos políticos a un ritmo rápido, que aumentará en un corto período de tiempo”, escribió en un mensaje en Truth, su red social. “¡Me gustaría agradecer a los dirigentes de Venezuela por aceptar este poderoso gesto humanitario!”, puntualizó.

Desde la intervención militar del 3 de enero, Washington ha asegurado que está dirigiendo los cambios que se están produciendo en Venezuela bajo el mando de Delcy Rodríguez, como presidenta encargada. El mensaje del magnate republicano contradice el lanzado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, que ha atribuido las liberaciones a una decisión unilateral del chavismo ―y de Nicolás Maduro antes de su captura― para contribuir a la paz y la convivencia.

El balance del mandatario estadounidense, sin embargo, no se corresponde con la desesperación que se vive en varias cárceles del país y los reclamos de familiares y defensores de los presos. Este lunes, Evelis Cano se ha encadenado frente a la sede de la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana, en Caracas, donde ha acampado hace más de 15 días en busca de información de su hijo, Jack Tantak, detenido en noviembre pasado.

“Me acabo de encadenar por mi hijo y por todos los presos políticos. No hemos tenido respuesta alguna. Aquí lo que ha sucedido es un silencio que nos tiene desesperados”, dijo en un video que se ha difundido en las redes sociales. A ella se sumaron otras madres, hermanas y esposas que se hacen compañía en la vigilia por las liberaciones, una causa que ha reactivado las protestas en el país. En esta cárcel hay unos 80 presos políticos. Muy pocos han salido y algunas familias ni siquiera han recibido la confirmación oficial de que estén detenidos en el lugar.

Evelis Cano con una foto de su hijo en el centro de detención Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana, en Caracas, este lunes. Marco Bello (REUTERS)

Los defensores de derechos humanos que asisten a los familiares han confirmado hasta el momento 276 excarcelaciones, de un total de entre 800 y 1.000 presos políticos contabilizados por distintas organizaciones.

Una reclamación generalizada en este proceso es que la liberación de los prisioneros no es plena porque siguen sometidos a procesos judiciales en curso. El periodista Ramón Centeno, que salió en silla de ruedas de la cárcel, es un ejemplo de ello: tras ser liberado la semana pasada por el deterioro de su salud en prisión, tuvo que presentarse este lunes en los tribunales.

Las cifras de las ONG no se corresponden con el balance que han dado las autoridades chavistas, que parecen ser los que ha revisado Trump. La presidenta encargada aseguró el viernes pasado que se había liberado a 626 personas, mientras que el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, elevó el número a 808. Las familias y las ONG han exigido listas oficiales y transparencia desde el inicio del proceso, pero las autoridades solo se han limitado a dar números difícilmente contrastables.

“Ellos andan como locos porque no tienen la lista”, dijo Cabello en referencia al reclamo constante de ONG y familiares de que sean publicados los nombres de los liberados, lo que también prometió el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, sin que hasta el momento se haya concretado.

Cabello, en cualquier caso, se negó a calificarlos como presos políticos. Aseguró que las excarcelaciones corresponden a personas “que cometieron delitos” y se están revisando. “Nosotros no tenemos nada que ocultar”, agregó y las medidas, dijo, “no tienen nada que ver con presiones de ninguna naturaleza”.

La ONG Justicia Encuentro y Perdón ha respondido al ministro en un comunicado en sus redes sociales. “Reafirmamos con absoluta claridad que todas las personas incluidas en nuestra lista cumplen con los criterios internacionales para ser consideradas presas y presos políticos, al haber sido detenidas o procesadas en contextos de persecución vinculados al ejercicio de derechos humanos como la opinión, la protesta pacífica, la participación cívica, la libertad de expresión y la participación política y, en definitiva como consecuencia de la instrumentación del sistema de justicia para perseguir y castigar a disidentes reales o así percibidos”.

De hecho, uno de los liberados este lunes ha sido el adolescente Gabriel Rodríguez, que fue detenido cuando tenía 16 años y cumplió 17 entre rejas. Lo han liberado después de haberlo condenado a 10 años de prisión por supuestos delitos de “terrorismo” e “incitación al odio”. El joven fue detenido por funcionarios de la Guardia Nacional en Cabudare, en el Estado de Lara, frente a un ambulatorio al que se dirigía. Le revisaron el teléfono y encontraron supuestas imágenes contra el Gobierno de Maduro.