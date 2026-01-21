Últimas noticias de Venezuela tras la detención de Maduro, en vivo | La Asamblea Nacional reformará la ley para proteger la inversión extranjera en petróleo
Trump, sobre María Corina Machado y la transición: “Tal vez podamos involucrarla de alguna manera” | La Unión Europea considera que la operación en Venezuela no ha supuesto una “solución definitiva”
La líder opositora venezolana, María Corina Machado, mantiene su apretada agenda en la capital de Estados Unidos. Este martes ha visitado la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) donde ha mantenido una reunión con el secretario general del organismo multilateral, Albert R. Ramdin. Durante la sesión del Consejo Permanente del organismo, Machado ha denunciado la situación de los presos políticos en Venezuela y la vulneración de los derechos humanos en su país.
Tras el encuentro, Machado visitó el Capitolio para asistir a una reunión con miembros de la Cámara de Representantes de ambos partidos para tratar de sumar apoyos para la transición democrática en Venezuela. Entre los asistentes estuvieron los legisladores republicanos Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez.
EL PAÍS ofrece de forma gratuita la última hora de las consecuencias políticas en Venezuela tras el ataque de EE UU y la detención de Nicolás Maduro. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete.
Delcy Rodríguez viajaría a Estados Unidos, de acuerdo con un alto funcionario de la Casa Blanca
Un alto funcionario de la Casa Blanca informó que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, haría una visita oficial a Estados Unidos. La información, publicada por la agencia Reuters, aún no ha sido incluida en la agenda oficial de Washington. Sin embargo, es una posibilidad de la que se viene hablando hace semanas, luego de la operación militar estadounidense que terminó con la captura de Nicolás Maduro.
El Gobierno venezolano aseguró que ya comenzaron a ingresar recursos provenientes de la venta de petróleo. El anuncio lo hizo este martes la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, durante una jornada de atención social realizada en el barrio La Vega, en Caracas. Rodríguez informó que, de los primeros 500 millones de dólares previstos por este concepto, ya se han recibido 300 millones. Según explicó, esos fondos estarán destinados a cubrir y financiar el ingreso de los trabajadores del país.
Lea la noticia completa en este enlace.
En la partida que juega para desempeñar un papel en el proceso de transición en Venezuela, María Corina Machado ha obtenido este martes un as. Mientras ella continuaba la larga ronda de contactos que mantiene en Washington, e insistía que su meta es “volver lo antes posible” a Venezuela, el presidente Donald Trump le ha dado un espaldarazo. Después de haber descartado que la líder de la oposición pudiera formar parte de la estructura de transición en el país sudamericano, ahora le ha abierto la puerta. “Tal vez podamos involucrarla de alguna manera. Me encantaría poder hacerlo”, sostenía en la rueda de prensa que ha ofrecido para conmemorar su primer año de mandato.
Lea la nota completa en este enlace.
La Asamblea Nacional de Venezuela reformará la ley para proteger la inversión extranjera en petróleo
La Asamblea Nacional de Venezuela ha informado este martes que reformará la Ley Orgánica de Hidrocarburos, con miras a favorecer y proteger la inversión extranjera en petróleo. Así lo ha dicho el presidente del órgano legislativo, Jorge Rodríguez, quien indicó además que espera que la discusión comience el jueves próximo. “Estamos proponiendo llevar a discusión esta iniciativa del Ejecutivo para que la inversión extranjera en petróleo pueda desarrollarse de manera adecuada”, ha dicho.
Rodríguez, hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y miembro de la cúpula chavista que aún dirige a Venezuela bajo la tutela de Estados Unidos, ha explicado que, con los ajustes a la ley, se busca asegurar que la inversión extranjera sea rentable para quienes apuesten por el petróleo venezolano. También ha dicho que las reservas de ese hidrocarburo en Venezuela deben ser extraídas para convertirse en escuelas o en hospitales. “Debajo de la tierra no le sirven a nadie”, ha añadido.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha dicho que Venezuela ha recibido ya 300 millones de dólares de los 500 millones que deben entrar al país tras el acuerdo al que llegaron los Gobiernos de Washington y Caracas, que incluye la comercialización por parte de Estados Unidos de 50 millones de barriles de crudo venezolano y su posterior gestión de ingresos, antes de transferirlos al país sudamericano. La mandataria ha explicado que esos fondos tienen como objetivo proteger el poder adquisitivo de la inflación y también mitigar los efectos negativos de los movimientos del mercado cambiario.
Estados Unidos intercepta un séptimo buque petrolero cerca de las costas de Venezuela
Estados Unidos ha interceptado este martes un petrolero que surcaba aguas del mar Caribe, cerca de la costa de Venezuela. El Ejército estadounidense mantiene un cerco sobre el país latinoamericano para evitar el contrabando de crudo después del golpe para deponer al presidente Nicolás Maduro. La maniobra ha permitido a Washington controlar los recursos petroleros de Venezuela con el aval de la nueva presidenta del país, Delcy Rodríguez. El Comando Sur del Ejército estadounidense ha informado este martes: “Esta mañana, fuerzas militares estadounidenses, en apoyo del Departamento de Seguridad Nacional, detuvieron sin incidentes al buque motor Sagitta”.
Se trata del séptimo buque petrolero o cisterna cargado de crudo que las fuerzas estadounidenses han asaltado en las últimas semanas. Uno de ellos, incluso, fue perseguido durante varios días por el Atlántico hasta aguas próximas a Islandia. “La detención de otro petrolero que operaba desafiando la cuarentena establecida por el presidente Trump para buques sancionados en el Caribe demuestra nuestra determinación de garantizar que el único petróleo que salga de Venezuela sea el que se coordine de forma adecuada y legal”, ha subrayado la comandancia Sur del Ejército estadounidense a través de una publicación en X.
El presidente Donald Trump habla durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, en Washington, el martes 20 de enero de 2026. / Mark Schiefelbein / AP
Trump, sobre Machado y la transición: "Tal vez podamos involucrarla de alguna manera"
Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le agradeció a la líder opositora María Corina Machado el que le hubiera regalado la medalla del Premio Nobel de Paz la semana pasada. “Tal vez podamos involucrarla de alguna manera. Me encantaría poder hacer eso”, afirmó, haciendo referencia a la posibilidad de que juegue un papel en proceso de transición política del país latinoamericano. “Estamos trabajando estupendamente con Venezuela”, añadió Trump, haciendo mención a la colaboración que ha establecido con las autoridades chavistas, con Delcy Rodríguez, vicepresidenta con Nicolás Maduro que ahora es presidenta interina.
La Unión Europea considera que la operación en Venezuela no ha supuesto una “solución definitiva”
La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, ha señalado que el derrocamiento de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela tras la operación militar llevada a cabo por Estados Unidos no representa “una solución política definitiva” para el país. Sin embargo, ha asegurado que es “una ventana para avanzar hacia la democracia” y que la Unión Europea apoyará que el futuro de Venezuela sea “determinado por los propios venezolanos”.
Así lo ha señalado durante su intervención, este martes, en un debate en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo, en Francia. La jefa de la diplomacia europea también ha indicado que el bloque sigue apoyando “a todos aquellos que defienden los valores democráticos dentro y fuera de Venezuela. Entre ellos, Edmundo González y María Corina Machado”.
No obstante, también se ha mostrado dispuesta a trabajar con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y ha celebrado la liberación de más de 20 ciudadanos europeos que estaban presos en las cárceles venezolanas. Kallas ha revelado que la semana pasada los jefes de misión del bloque comunitario en Caracas se habían reunido con Rodríguez, por invitación suya, y le habían transmitido la necesidad de liberar de manera “inmediata e incondicional” a todos los detenidos.
*Con información de Europa Press
Edmundo González exige "respuestas inmediatas" ante las denuncias de su hija sobre las extorsiones para liberar a su esposo
El líder opositor y candidato presidencial proclamado ganador en las elecciones presidenciales de 2024, Edmundo González Urrutia, ha exigido “respuestas inmediatas” a voceros del gobierno de Venezuela, luego de que su hija, Mariana González de Tudares, denunciara que había sido víctima de extorsiones para condicionar la liberación de su esposo, Rafael Tudares. “Mi hija denuncia tres casos graves de extorsión; se le ha pedido que me obligue a mí a dejar la actividad política para liberar a mi yerno”, manifestó. “La gravedad de estos hechos demandan respuestas inmediatas”. Mariana González ha afirmado que estas extorsiones se han producido entre “funcionarios del actual gobierno, el Arzobispado y algunas instituciones importantes de derechos humanos”
Mariana González de Tudares, hija del líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, y esposa del preso político Rafael Tudares Bracho, emitió este lunes un comunicado público en el cual denuncia que el expediente judicial que sentenció a su marido a 30 años de cárcel “carece de sustentos probatorios”, calificándolo como “un fraude a la justicia y a los derechos humanos”.
“Aunado a este proceso judicial arbitrario y amoral”, dice Mariana González, “denuncio que fui víctima de, al menos, tres procesos de extorsión, tanto de personas vinculadas a las autoridades de este país como de otras relacionadas con la iglesia y de individuos que afirmaban representar organismos importantes”.
Puede leer aquí la información completa
Machado denuncia ante la OEA la situación de los presos políticos en Venezuela
La líder opositora venezolana, María Corina Machado, mantiene su apretada agenda en la capital de Estados Unidos. Este martes ha visitado la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) donde mantiene una reunión con el secretario general del organismo multilateral, Albert R. Ramdin. Durante la sesión del Consejo Permanente del organismo, Machado pretende denunciar la situación de los presos políticos en Venezuela y la vulneración de los derechos humanos en su país.
Cuando finalice el encuentro, Machado prevé visitar el Capitolio para mantener una reunión con miembros de la Cámara de Representantes de ambos partidos para tratar de sumar apoyos para la transición democrática en Venezuela. Entre los asistentes estarán los legisladores republicanos Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez, que han confirmado su asistencia a través de las redes sociales.
El pasado jueves Machado mantuvo un largo encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. La política venezolana le entregó al mandatario estadounidense la medalla del Premio Nobel que ella recibió el pasado noviembre.
Venezuela critica el apoyo de Milei al ataque de Trump
El ministro de Exteriores venezolano, Yván Gil, ha calificado como “irresponsables” y “contrarias al principio de soberanía” las declaraciones del presidente argentino, Javier Milei, en respaldo a la operación militar estadounidense en Venezuela que terminó con la captura de Nicolás Maduro. “No sabemos si actúa por ignorancia o incapacidad o por costumbre, pero estamos seguros de que trata de ocultar sus propios fracasos internos", escribió Gil en un mensaje en su red social X.
Desde que se conoció la noticia de la captura de Maduro, el 3 de enero, Milei se ha mostrado a favor de la operación estadounidense: “La libertad avanza. Viva la libertad carajo”, dijo ese día. El presidente argentino, cercano a Washington, reiteró su postura el sábado pasado, en el discurso que dio antes de la firma del pacto de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur: “Valoramos la decisión y la determinación mostrada por el presidente de Estados Unidos, el señor Donald Trump, y por todo su Gobierno por las acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del narcoterrorista y dictador Nicolás Maduro”.
En su trino de este martes, Gil reacciona a estas declaraciones, las cuales califica como “delirantes”, y como un ataque directo al principio de soberanía y a la Zona de Paz de América Latina y el Caribe. “Javier Milei vuelve a exhibir su profundo desconocimiento del derecho internacional y de las normas básicas que rigen la convivencia entre las naciones”, concluyó el ministro venezolano.
*Con información de agencias
La pregunta flota en las calles de Venezuela desde hace dos semanas, pero sigue sin una respuesta clara: ¿el país atraviesa una transición política o apenas asiste a un reacomodo del poder? ¿Se abre un camino hacia la democracia o se trata de un espejismo alimentado por gestos parciales? El relevo abrupto de Nicolás Maduro, la liberación de centenares de presos políticos y algunos signos de distensión han activado expectativas dentro y fuera del país. El término “transición” reaparece en discursos, análisis y titulares, aunque persiste la duda sobre si describe un proceso real o solo un momento histórico todavía indefinido.
Puede leer aquí la información completa
Delcy Rodríguez anuncia nuevos nombramientos en Salud y Economía
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado este lunes nuevos nombramientos de su Gabinete. A través de un mensaje de Telegram, ha designado a Calixto Ortega Sánchez -a quien ya había nombrado vicepresidente del Sector Económico- como presidente del Centro Internacional de Inversiones Productivas, un cargo que tenía Alex Saab a la par del Ministerio de Industrias y Producción. Este organismo centraliza las importaciones y exportaciones, y ha sido clave para que el chavismo pueda realizar operaciones comerciales en medio del cerco sancionatorio. Saab, empresario colombiano señalado de ser testaferro de altos funcionarios chavistas, se ha quedado por ahora sin lugar en el nuevo Gobierno. Rodríguez también ha nombrado a Nuramy Gutiérrez como ministra de Salud, en sustitución de Magaly Viña, que quedará solo con el Instituto Nacional de los Seguros Sociales.
Henrique Capriles lleva dos sesiones como diputado. Este es el rol por el que apostó el año pasado junto con otros políticos separados de la línea dura de María Corina Machado, que pedían boicotear la elección parlamentaria y centrarse en la lucha por los resultados de las presidenciales de 2024. Su posición se reconfigura ahora luego de la salida del poder de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, tras los ataques de Estados Unidos del pasado 3 de enero. En los baños de la Asamblea Nacional, Capriles se ha cruzado con altos funcionarios del chavismo con los que no hablaba hace más de dos décadas, y que ahora se reúnen gracias al “nuevo momento político” que vive Venezuela, como ha llamado la presidenta encargada Delcy Rodríguez a la etapa que conduce. Una etapa que para muchos, incluido Capriles, no es todavía una transición.
Lea la noticia completa en este enlace.
Delcy Rodríguez promete un incremento de la producción de oro para buscar más divisas
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este lunes que este año espera que se incremente en 30% la producción de oro y reveló que durante 2025 se produjeron 9,5 toneladas entre empresas privadas y el sector público. Las cifras de la explotación minera están cubiertas de opacidad desde que el sector se convirtió en el salvavidas del chavismo para pagar las cuentas en los años de caída de los ingresos por el deterioro de la industria petrolera y las sanciones.
La mandataria señaló que la Asamblea Nacional tiene en su agenda una nueva ley de minas y minerales que permitirá “la captación de importantes flujos de inversión internacional”. También aseguró que durante el año pasado se incrementó la producción de hierro y carbón. La recuperación de los complejos siderúrgicos, que operan por debajo de sus capacidades y en precarias condiciones para los trabajadores, será parte de las tareas que emprenderá el Gobierno este año, según ha dicho por Rodríguez en una reunión con representantes del sector minero. “Estos planes los estuvimos trabajando con el presidente Maduro el año pasado. Un plan para el incremento de la producción de oro, hierro, bauxita y los minerales estratégicos para el desarrollo de Venezuela y para la generación de divisas”, ha dicho.
Estos anuncios ocurren mientras la presidenta encargada reencausa la relación con Estados Unidos que, luego de capturar a Nicolás Maduro y Cilia Flores durante la intervención militar del 3 de enero, está dirigiendo la política petrolera del país y administrando la venta de crudo venezolano en el mercado internacional. El sector minero, especialmente la extracción de oro, ha estado bajo sanciones. Durante la flexibilización de la Administración de Joe Biden, a partir de octubre de 2023, se otorgaron licencias para las operaciones de Minerven con el objetivo de reducir las operaciones de comercio de oro en el mercado negro y en buena parte el contrabando. Pocos meses después, cuando el Gobierno comenzó a incumplir los Acuerdos de Barbados y bloqueó la participación de María Corina Machado como candidata a las elecciones, se reimpuso el veto al sector minero venezolano.
Diosdado Cabello: “La revolución bolivariana sigue gobernando y el país está en paz”
El dirigente del chavismo Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia, ha dado este lunes un balance de todas las actividades de calle que han realizado durante las primeras semanas de enero y ordenó a toda la militancia, a los gobernadores y alcaldes irse a las comunidades y barrios de todo el país “a compartir con nuestra gente y escucharlos”. Además, convocó a una movilización el 23 de enero, cuando en Venezuela conmemora el regreso a la democracia luego de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez.
“La revolución bolivariana sigue gobernando y el país está en paz y tranquilidad. Todos enfocados como primer objetivo en la liberación del presidente Nicolás Maduro y la compatriota Cilia Flores. No nos vamos a detener, vamos a seguir gobernando”, dijo Cabello.
Del ala más radical del chavismo, enfiló contra la Iglesia católica venezolana, cuestionando el silencio sobre los ataques y la captura de la pareja presidencial. “No hubo manifestaciones de apoyo a esa agresión, pero la jerarquía eclesiástica no ha hecho nada, porque tienen rabo de paja y lo tienen prendido”. Sobre las excarcelaciones aseguró, sin embargo, que “forman parte de un proceso de reconciliación nacional”, para desestimar el trabajo de las ONG en la defensa de centenares de presos políticos. “Fue una decisión que tomó el presidente Nicolás Maduro en el mes de diciembre”.
El opositor Andrés Velásquez pide una transición con plazos: “El destino de Venezuela no puede ser un acuerdo petrolero y una dictadura encabezada por Delcy Rodríguez”
El dirigente Andrés Velasquez, del partido Causa R, aliado de María Corina Machado, ha salido de la clandestinidad para exigir un cronograma con la transición planteada por Estados Unidos, que sugiere tres fases identificadas por el secretario de Estado, Marco Rubio: estabilización, reconstrucción y transición.
“Nosotros acompañamos el proceso de transición anunciado por Estados Unidos, pero hay que establecer un cronograma”, dijo. “Nuestra responsabilidad es decir que hay que acelerar los procesos de la transición para que este año tengamos una solución definitiva, bien sea con el reconocimiento de los resultados del 28 de julio de 2024, que son nuestro gran pivote, o en un nuevo proceso electoral habilitando a María Corina y a todos los candidatos".
Velásquez, con un importante liderazgo en los movimientos sindicales de Venezuela, advierte a Estados Unidos, como aliado de la oposición, de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, no garantiza la estabilidad que se requiere en el país. “El destino de Venezuela no puede ser un acuerdo petrolero y una dictadura encabezada por Delcy Rodríguez. Para que haya estabilidad, se requiere de una unidad nacional que no la puede dar Delcy Rodríguez, porque ella en sí misma genera inestabilidad. Hay sectores dentro del Gobierno y las Fuerzas Armadas que no confían en ella y no la quieren, como la inmensa mayoría del pueblo venezolano tampoco la quiere”.
La disputa entre la actual presidenta a cargo del país y la líder opositora corre el riesgo de convertirse en una trampa, si se limita a dirimir quién administrará un país dirigido desde Estados Unidos.
Lea la columna de opinión completa en este enlace.
El panorama económico en Venezuela está cambiando en un parpadeo. Los malos pronósticos del 2026 se han redibujado luego del ataque de Estados Unidos que condujo a la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Las expectativas se han disparado ante el posible levantamiento de sanciones, las intenciones de hacer inversiones estadounidenses en la industria petrolera y lo que podría ser una gestión de la economía sin Maduro y tutelada por Washington.
Lea el texto completo en este enlace.
Henrique Capriles: “Nosotros queremos que el Gobierno cambie, esto no puede ser una 'pax pactada”
El dirigente Henrique Capriles Radonski compareció este lunes junto con diputados de la bancada opositora a la que han llamado Libertad, una minoría en el nuevo Parlamento casi totalmente chavista, a la que se incorporó el parlamentario Antonio Ecarri, excandidato presidencial del partido Alianza del Lápiz, que busca abrir canales para conducir al país hacia la democracia. “Nosotros queremos que el Gobierno cambie, esto no puede ser una pax pactada”, dijo al señalar el rol que desempeñarán desde sus curules. “Tenemos muchos años esperando y no nos podemos conformar con tres o cuatro cosas. Los venezolanos tenemos que llegar a la democracia y ese es nuestro objetivo”.
Los parlamentarios insistieron en que las primeras excarcelaciones han sido una buena señal, pero que solo cuando se dicte la libertad plena de todos los presos políticos podría hablarse de un cambio profundo o el inicio de una transición. “Hasta que no hablemos de las libertades personales y la libertad personal no se circunscribe únicamente a no ir preso no se puede hablar de transición”, dijo Capriles.
Uno de los temas que señalan como urgentes es conocer “saber cuál es el alcance de los nuevos acuerdos energéticos que se plantean en el país”, en esta etapa de estabilización que ha señalado el Gobierno de Estados Unidos, en la que Capriles señala que hay que hacer reformas urgentes para la mejora de las condiciones de vida del venezolano. Criticó que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, no diera los indicadores económicos claves durante la presentación de su memoria, que se mantienen sin publicar desde 2024.
“Que la producción petrolera proyectada para el año 2026 son 1.500.000 barriles de petróleo, más la recaudación del IVA. Nosotros planteamos y solicitamos a quienes están en las decisiones en el Palacio de Miraflores, quienes están en el poder, quienes siguen llevando las riendas de nuestra economía, que en el plazo más corto se pueda aprobar un bono justo digno, no debería ser menos de $150 para todos los pensionados en nuestro país”.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.