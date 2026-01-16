Ortega reaparece con críticas al ataque de Estados Unidos a Venezuela: “Fue un acto de terrorismo”

Daniel Ortega ha aparecido en público la tarde de este jueves para criticar el ataque de Estados Unidos contra Venezuela que terminó con la captura del presidente Nicolás Maduro. El exguerrillero sandinista ha afirmado que la acción “fue un acto de terrorismo” y señaló la “actitud imperialista” de Washington: “Se creen los dioses, los dueños de la tierra”, afirmó.

Durante una ceremonia de graduación de cadetes de la Policía Nacional, Ortega hizo un repaso de lo que llamó las afrentas de Estados Unidos, desde el lanzamiento de las bombas atómicas contra las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, la guerra en Vietnam hasta la reciente acción en Caracas. También recordó la guerra civil que desangró a su país en los años ochenta, entre el ejército sandinista y la guerrilla derechista conocida como la contra, que obtuvo financiamiento y entrenamiento estadounidense bajo el gobierno de Ronald Reagan. “Me reuní con Reagan y le pedí la paz”, dijo Ortega.

El régimen que él lidera junto a su esposa y copresidenta, Rosario Murillo, reaccionó al ataque en Venezuela con una dura represión que encarceló a decenas de personas por haber reaccionado a favor del apresamiento de Maduro, pero días después, en un gesto que los opositores leen como respuesta a una posible maniobra de Washington contra el régimen, Ortega ordenó la liberación de decenas de presos.

Ortega no nombró este jueves directamente a Donald Trump, pero dirigió sus dardos a las políticas del presidente estadounidense. “Esa invasión de Venezuela, quién les ha dado ese poder a ellos. Es un acto de terrorismo”, dijo. El sandinista criticó “los anhelos por poseer los designios del mundo no son de ahora”. “Ahí están amagando siempre con las armas los que tienen el poderío del armamento y que no tienen consciencia humanista, cristiana, no creen en dios, sino que se creen los dioses, los dueños de los pueblos, de la tierra”, agregó. Y sobre el ataque a Venezuela agregó: “El poderoso se siente con el derecho de cometer crímenes simplemente porque tiene la fuerza para cometerlos”.