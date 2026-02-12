El periodista guatemalteco José Rubén Zamora obtiene el beneficio del arresto domiciliario

El exdirector de ‘elPeriódico’ deberá presentarse dos veces por mes ante la fiscalía, pero no tendrá vigilancia policial

El reconocido periodista guatemalteco José Rubén Zamora, exdirector del diario elPeriódico, dejará la cárcel por segunda vez este viernes luego de que un juez le otorgara el beneficio del arresto domiciliario durante una audiencia celebrada en una corte en la ciudad de Guatemala.

Zamora fue detenido en julio de 2022 acusado en dos casos: uno, por supuesto lavado de dinero; el otro por conspiración para la obstrucción de la justicia. En 2024, el periodista salió por primera vez de prisión, pero cinco meses después un juzgado ordenó su retorno a petición del Ministerio Público (MP).

“Nos sentimos muy felices, luego de cuatro años que a mi papá lo han tenido básicamente secuestrado”, dice José Carlos Zamora, hijo del periodista, por teléfono desde Estados Unidos, donde vive exiliado junto a su madre. “Es bueno ver que hay un pequeño avance en la justicia. Esperamos que de verdad sea el inicio de que el Organismo Judicial corrija el rumbo de todas esas violaciones al debido proceso en el caso de mi papá”, agrega. Madre e hijo siguieron la resolución judicial en video a través de las redes sociales.

En octubre del año pasado, Zamora fue galardonado con el premio Albies por su lucha contra la corrupción otorgado por la Fundación Clooney para la Justicia. “País tras país, se puede ver cómo los periodistas son perseguidos solo por hacer su trabajo”, dijo entonces la actriz Meryl Streep, quien estuvo a cargo de entregar la estatuilla a José Carlos Zamora.

Durante la audiencia en la que se ordenó el arresto domiciliario, la fiscalía se opuso y argumentó que todavía persisten “peligros” procesales que podrían afectar el caso.

La Procuraduría General de la Nación (PGN), por el contrario, sostuvo que no había motivos suficientes para mantener a Zamora en prisión preventiva, por lo que era viable el otorgamiento de las medidas para respetar los derechos humanos de Zamora. Como parte de las medidas sustitutivas se acordó que el arresto será sin vigilancia policial y que Zamora deberá acudir dos veces al mes al Ministerio Público para firmar el libro de asistencia.

Zamora estuvo preso durante 1.295 días. Al inicio de su encarcelamiento, tanto él como distintos organismos nacionales e internacionales denunciaron que sufrió torturas durante lo que consideraron una “prisión política”.

El periodista fundador y presidente del extinto diario elPeriódico, un medio crítico al poder de turno, debe comparecer de nuevo ante el juez en marzo para continuar con sus procesos judiciales. En tanto que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) está pendiente de emitir una resolución sobre el primer proceso en el cual lo señalan de lavado de dinero.