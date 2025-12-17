María Corina Machado sale de Oslo y continúa su recuperación médica

María Corina Machado, la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, ya no está en Oslo, adonde llegó el pasado miércoles tras un periplo clandestino para lograr salir de Venezuela. La información la ha publicado en sus redes Pedro Urruchurtu Noselli, director de relaciones internacionales de la oficina de la líder opositora. “María Corina Machado se encuentra bien y durante estos días está atendiendo citas médicas con un especialista en función de su pronta y total recuperación. Como ha confirmado el primer ministro de Noruega, ya no está en Oslo”.

La salida de Machado de Venezuela para recoger su premio Nobel se produjo tras más de un año de clandestinidad y en un contexto de creciente presión del régimen de Nicolás Maduro contra cualquier voz discordante. Su llegada a Oslo el pasado miércoles, tras una operación digna de película, supuso su primera aparición pública fuera del país en 14 años. En su odisea para salir de Venezuela, de la que ella no ha dado detalles ni ha confirmado los que ya fueron publicados, la líder opositora se fracturó una vértebra mientras huía en una pequeña embarcación que la llevó primero a la isla caribeña de Curazao.

La gran incógnita que se mantiene aún abierta es si Machado volverá a Venezuela, como ella misma ha anunciado. Sus colaboradores han asegurado que la opositora aprovechará el impulso internacional que le dio el Nobel de la Paz para mantener a Venezuela en el centro del debate global, pero no está nada claro ni el momento, ni las condiciones en las que podría volver, ni si el régimen chavista se lo permitirá.

Machado ha repetido en entrevistas su intención de regresar “cuando se den las medidas de seguridad necesarias”, pero la combinación de su prohibición de salir del país, las amenazas legales en su contra y los riesgos físicos de volver mantiene en vilo a todo un país y su diáspora de más de ocho millones de personas.