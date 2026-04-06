El poder oscuro del contrabandista ‘Papá Pitufo’ vuelve a golpear al Gobierno de Petro

Una investigación revela que el exdirector de Inteligencia habló con un emisario del llamado “zar del contrabando” para ofrecerle beneficios judiciales a cambio de su entrega a las autoridades

El Gobierno de Gustavo Petro no ha podido deshacerse de los escándalos que lo involucran con Diego Marín, alias Papá Pitufo, bautizado como “el zar del contrabando” de Colombia. Hace más de un año se reveló que este empresario con presuntos nexos criminales intentó infiltrarse en la campaña de Petro a través de una donación de 500 millones de pesos que, según el actual mandatario, no se hizo efectiva. Pero los contactos no se detuvieron allí. Un informe de Noticias Caracol, publicado en la noche de domingo, revela que varios funcionarios públicos y emisarios del Ejecutivo mantuvieron reuniones con el abogado de Pitufo para que su cliente se entregara a la justicia. A cambio, le ofrecieron beneficios jurídicos e, incluso, el freno de una posible extradición a Estados Unidos a través de su ingreso en la política de la paz total.

Los audios revelados por el medio televisivo son de encuentros a inicios de 2025 entre Luis Felipe Ramírez, abogado de Pitufo, y Jorge Arturo Lemus, en ese entonces jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). La conversación entre ambos evidencia que ambos negociaban los términos para una posible entrega de Marín en Colombia. El contrabandista se encuentra en Portugal —tras haber pasado un tiempo en España—, en donde espera una resolución de su solicitud de asilo y así evitar su extradición a Colombia.

Durante el encuentro, Lemus le pregunta a Ramírez qué requiere Pitufo para que se entregue a la justicia colombiana “¿Qué necesita? De parte nuestra, como presidente de Estado, pues, porque como te digo, en la cuestión ya de Fiscalía, eso lo negocian con ellos. Ahora, eso no quiere decir que nosotros no podamos, de pronto, hablar algo dentro de la Fiscalía que lo favorezca”, dijo el exjefe de la DNI en la conversación. A su vez, abrió la puerta a que Marín entrase en la política de Paz Total para aliviar la preocupación de su cliente ante una posible entrega a la justicia estadounidense.

Los audios también revelan que el entorno de Pitufo se había reunido hasta entonces con varios “emisarios” del Gobierno, según dice la voz de Lemus. Uno de ellos fue identificado como Ramón Devesa, un ciudadano de origen catalán, quien, supuestamente, servía como vínculo entre el Ejecutivo y el contrabandista. Noticias Caracol también nombra a Isaac Beltrán, el exasesor de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y a Augusto Rodríguez, actual director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), uno de los hombres más cercanos al presidente Petro.

De acuerdo con Lemus, que ya ha dado varias entrevistas este lunes, todos los emisarios tenían el objetivo de convencer a Marín para que se entregase a la justicia colombiana y que pudiera revelar a posible cómplices dentro del Estado, información que Petro ha insinuado conocer en distintas ocasiones. “El abogado nos buscó y yo resolví recibirlo en mi despacho oficialmente. Hay misión de trabajo sobre eso. No fue una cosa por debajo”, respondió en una entrevista radial, aunque también admitió que no se trataban de negociaciones formales.

A preguntas de Noticias Caracol, Presidencia respondió que Petro que tenía conocimiento de estos acercamientos, pero señaló que, supuestamente, “varios agentes de inteligencia” habían tratado de sacar provecho de las negociaciones para pedir dinero. “Por eso salieron de las entidades y por eso no está el señor Marín en Colombia respondiendo ante las autoridades”.

Rechazo entre los candidatos

Las conversaciones secretas que mantuvo el entorno de Pitufo con el Gobierno le han dado munición a los candidatos presidenciales de la oposición a menos de dos meses de la primera vuelta. La uribista Paloma Valencia calificó la situación de “gravísima”. “Aquí hay que pedirle explicaciones al Gobierno: ¿dónde está el supuesto video en donde devolvieron los 500 millones de pesos?, ¿dónde están las respuestas del presidente Petro sobre todos estos vínculos de Papá Pitufo con gente de su Gobierno?”.

Por su parte, el centrista Sergio Fajardo ha cuestionado el silencio del candidato Iván Cepeda, apoyado por Petro, ante estas nuevas revelaciones. “El que calla otorga y está siendo cómplice por omisión de la corrupción que se viene dando en este Gobierno. Y no es solo lo de Pitufo, hay muchos más [escándalos]. No podemos aceptar que se pueda validar una transformación a partir de la trampa para llegar al poder”, ha manifestado durante un evento de campaña.

En sus conversaciones con medios nacionales, Lemus ha dicho este lunes que, tras su salida del Gobierno, piensa “colaborar en la campaña” de Cepeda. Blu Radio le preguntó al candidato petrista si había considerado esta alianza, pero este ha negado cualquier acercamiento con el exjefe de la DNI y ha asegurado que respondería con un “tajante no” si le llega una propuesta formal.

Todo apunta a que la novela de Pitufo y el Gobierno seguirá dando nuevos capítulos. El abogado del contrabandista se refirió en varias ocasiones durante sus conversaciones con Lemus que su cliente tenía información privilegiada que podría provocar una “hecatombe” si saliera a la luz. Ramírez daba a entender que si Marín confiesa, varios funcionarios estarían salpicados en su red de contrabando. Es un megaescándalo que a ocho semanas de las elecciones, Petro querrá evitar a toda costa.