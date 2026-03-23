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América Colombia
ACCIDENTES AÉREOS

Un avión de la Fuerza Aérea colombiana con más de 100 personas a bordo se estrella en Putumayo

El Ministerio de Defensa aún no confirma la cifra de fallecidos. “Espero que no tengamos muertos en este accidente horroroso que no debió haber sucedido”, dice el presidente Gustavo Petro

El accidente aéreo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.
Emma Jaramillo Bernat
Emma Jaramillo Bernat
Bogotá -
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Un avión Hércules de la Fuerza Aérea colombiana, con más de 100 personas, cayó cerca de Puerto Leguízamo, en el Putumayo, en una área rural al suroccidente del país. El ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, informó que el accidente ocurrió tras el despegue, y que unidades militares ya se encuentran en el lugar de los hechos. Sin embargo, dijo que aún no se han determinado el número de víctimas ni las causas del siniestro.

“Se han activado todos los protocolos de atención para las víctimas y sus familias, así como la investigación correspondiente. Expreso mis más sinceras condolencias a los familiares de quienes resultaron afectados y, en respeto a su dolor, hago un llamado a evitar especulaciones hasta contar con información oficial. Es un evento profundamente doloroso para el país. Que nuestras oraciones acompañen y alivien en alguna medida el dolor”, añadió.

El presidente Gustavo Petro también se pronunció sobre lo ocurrido. “Espero que no tengamos muertos en este accidente horroroso que no debió haber sucedido”, dijo en su cuenta de X. Anticipando las críticas de la oposición contra su Gobierno, quien lo acusa de no mantener y fortalecer el armamento colombiano, Petro añadió que él ya ha exigido modernizar la flota aérea militar, pero no se ha aprobado el documento para hacerlo (el CONPES), y de esto culpa a sus funcionarios. “Si los funcionarios administrativos civiles o militares no están a la altura de este reto deben ser retirados”, añade. “No daré más tiempos, es la vida de los jóvenes la que se pone en juego”. Pidió una reunión con la directora de Planeación Nacional y su ministro de Defensa para aprobar el CONPES.

Videos y fotos del lugar donde ocurrió el accidente muestran un incendio en la zona rural donde cayó el avión, y varias personas intentando acercarse para ayudar a los heridos y frenar el fuego. “El accidente registrado en Putumayo está siendo verificado en terreno por las autoridades competentes”, ha dicho el ministerio de Defensa en un comunicado, mientras en los videos de medios locales ya se acercan socorristas y militares a la zona donde ocurrió el accidente.

Puerto Leguízamo es un pueblo colombiano cerca a la triple frontera con Ecuador y Perú, al sur de Colombia. De acuerdo a reportes, el avión se accidentó más al norte del pueblo, en un corregimiento llamado La Tagua. En la zona han tenido presencia distintos grupos armados, pero por el momento no se ha hablado de un ataque al avión sino de un accidente al despegar.

Noticia en desarrollo. Espere más información en breve

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