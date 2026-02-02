La reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump, en vivo | Trump dice que Petro “se volvió muy amable” tras la operación en Venezuela
El presidente colombiano ya se encuentra en Washington de cara al encuentro de este martes en la Casa Blanca
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ya se encuentra en Washington para su reunión de este martes en la Casa Blanca con el estadounidense Donald Trump. El encuentro será el primero que mantendrán ambos mandatarios tras el regreso del republicano al poder y ocurre en un contexto de grandes tensiones entre ambos países. Trump ha acusado a Petro de ser un líder del narcotráfico, le ha quitado la visa y lo ha incluido en la llamada Lista Clinton. El período de tregua comenzó hace un mes, cuando ambos mantuvieron una conversación telefónica en la que acordaron reunirse en la capital norteamericana. Está previsto que Petro y su equipo muestren los resultados de Colombia en la lucha contra las drogas para convencer a Trump que el país sigue siendo un aliado clave en esta cuestión.
Optimismo entre la comitiva colombiana sobre la reunión con Trump
El equipo del presidente Gustavo Petro es optimista sobre el resultado del encuentro con Donald Trump. Tras su llegada este lunes a Washington, el mandatario se reunió con su embajador en EE UU, Daniel García-Peña, y otras figuras como la canciller, Rosa Yolanda Villavicencio, y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.
García-Peña manifestó, tras el encuentro preparativo, que aunque “en una reunión de estas uno no sabe qué puede pasar”, las garantías que ha ofrecido Trump “son indicaciones claras de que estamos ante un encuentro en el que cada uno piensa en su país”. Por su parte, Villavicencio recalcó que, desde ya, están “muy positivos, abrazando la positividad de una relación que se va a relanzar”.
Trump dice que Petro “se volvió muy amable” tras la operación en Venezuela
Donald Trump ha dicho ante preguntas de la prensa que su homólogo colombiano, Gustavo Petro, ha sido “muy amable durante el último mes” y que tiene buenas expectativas sobre la reunión con él este martes.
“Él era muy crítico, pero después de la incursión venezolana [de EE UU] se volvió muy amable. Cambió su actitud”, ha dicho el republicano desde el Despacho Oval, refiriéndose a la operación en la que fue arrestado Nicolás Maduro. Trump ha adelantado que durante el encuentro hablarán de la lucha contra las drogas porque “enormes cantidades de drogas están saliendo de su país”.
En el ocaso de su Gobierno, Gustavo Petro volverá a caminar por los pasillos de la Casa Blanca, esta vez para reunirse por primera vez cara a cara con Donald Trump. Las expectativas son enormes. La cita de este martes será en el Despacho Oval, donde lo recibió el demócrata Joe Biden en abril de 2023. Hay un abismo de diferencias con respecto a ese entonces. El primer presidente de izquierdas de la Colombia contemporánea regresa a Washington sin visa, descertificado en la lucha antidrogas y sancionado por el Tesoro de Estados Unidos, después de casi un año en colisión permanente con el magnate republicano, una personalidad tan explosiva e impredecible como la suya.
Petro y Trump se reunirán este martes en la Casa Blanca
Buenas tardes. El colombiano Gustavo Petro y el estadounidense Donald Trump se reunirán en la mañana de este martes en la Casa Blanca, su primer encuentro en persona tras el regreso del republicano al poder. El encuentro está marcado por meses de tensiones entre ambos mandatarios, provocadas en gran parte por la lucha contra el narcotráfico. Siga aquí la narración en directo.
