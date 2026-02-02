La reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump, en vivo | Trump dice que Petro “se volvió muy amable” tras la operación en Venezuela

Optimismo entre la comitiva colombiana sobre la reunión con Trump

El equipo del presidente Gustavo Petro es optimista sobre el resultado del encuentro con Donald Trump. Tras su llegada este lunes a Washington, el mandatario se reunió con su embajador en EE UU, Daniel García-Peña, y otras figuras como la canciller, Rosa Yolanda Villavicencio, y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

García-Peña manifestó, tras el encuentro preparativo, que aunque “en una reunión de estas uno no sabe qué puede pasar”, las garantías que ha ofrecido Trump “son indicaciones claras de que estamos ante un encuentro en el que cada uno piensa en su país”. Por su parte, Villavicencio recalcó que, desde ya, están “muy positivos, abrazando la positividad de una relación que se va a relanzar”.