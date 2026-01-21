Petro designa al líder indígena Alfredo Acosta Zapata como ministro de la Igualdad

El bastón de mando del Ministerio de la Igualdad será indígena. Luis Alfredo Acosta Zapata, miembro del pueblo Nasa y coordinador de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) durante 14 años, será el encargado de dirigir la controvertida cartera en el cierre del Gobierno de Gustavo Petro. La hoja de vida del líder caucano fue publicada en la página de la Presidencia en la noche de este miércoles, con lo que ha quedado oficializado que el presidente lo prevé como reemplazo de Juan Carlos Florián, a quien pidió la renuncia la semana pasada. Acosta se convierte así en la cuarta persona en liderar un ministerio que tiene tres años de vida, y que han encabezado la vicepresidenta Francia Márquez, el líder afro Carlos Rosero y el activista LGBTI Florián, que lo dirigió durante seis meses.

Tan pronto se conoció la hoja de vida de Acosta, opositores al Gobierno criticaron su perfil, haciendo énfasis en que nunca ha ocupado un cargo en el sector público y en que no cuenta con una carrera profesional. La representante a la Cámara de la Alianza Verde por Bogotá, Katherine Miranda, es una de esas voces: “Un ministerio no se improvisa. Esto no es inclusión: es desprecio por el mérito y debilitamiento del Estado”, dijo en sus redes sociales. Acosta fue una de las cabezas de las mingas o movilizaciones indígenas que llegaron por tierra hasta Bogotá para unirse al paro nacional contra el Gobierno de derechas de Iván Duque.

El recién designado ministro ha hecho carrera en las montañas del Cauca, el convulso departamento del suroccidente del país donde “durante más de 15 años ha construido con cientos de sus alumnos el sistema que dio las bases para los planes actuales de etnoeducación”, según reseña un perfil suyo publicado por el portal Las dos orillas. Acosta es hijo de dos líderes Nasa: su madre fue gobernadora del resguardo Huellas, en Caloto, y su padre, uno de los fundadores del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), fue desaparecido por la extinta guerrilla de las FARC en la década de los ochenta, tras adentrarse en la región del Naya dispuesto a recuperar unas tierras que la guerra les había robado.

El mismo artículo señala que Acosta se empezó a acercar a la guardia indígena, el grupo desarmado que sirve como autoridad étnica, a sus 13 años, y que en 2001, cuando la organización se formalizó, fue escogido como su coordinador. Este organismo, reconocido por el Estado, surge como una forma de defensa territorial y de autoprotección en medio de la agudización del conflicto armado en el Cauca, una de las regiones con mayor presencia histórica de las guerrillas, que mutaron en disidencias, extensas plantaciones de coca y altas cifras de reclutamiento infantil.

Acosta también hizo parte del equipo de búsqueda de los cuatro hermanos Mucutuy, unos niños indígenas que sobrevivieron al siniestro de una avioneta y estuvieron perdidos 40 días en la selva amazónica, en un caso que se hizo mundialmente conocido. Los menores fueron encontrados gracias a la suma de conocimientos de miembros del Ejército y a los saberes de un grupo conformado por expertos de varias comunidades indígenas.