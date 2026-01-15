Petro remodela una vez más su Gabinete con un remezón en Presidencia, Inteligencia y el Ministerio de la Igualdad

No hay una semana tranquila en el inestable Gabinete de Gustavo Petro. El 2026 comienza con un nuevo remezón en un equipo de Gobierno en permanente remodelación, con grietas y peleas intestinas a la vista de todos, como ya había ocurrido hace un año. Nadie está a salvo de las constantes crisis. El presidente de Colombia ha decidido prescindir de un tajo este miércoles de algunos de sus más cercanos colaboradores, a los que antes había brindado un respaldo a toda prueba: Angie Rodríguez, la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia; Jorge Lemus, el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia; y Juan Carlos Florián, el ministro de la Igualdad. Los tres han estado rodeados de sonadas controversias, pero contaban con el favor del mandatario.

A primera hora de la mañana se conoció la salida de Rodríguez, la hasta ahora directora del Dapre, el organismo que gestiona los presupuestos y el día a día de la Presidencia. Con esa primera renuncia “irrevocable”, de madrugada, su constante ascenso como mano derecha del presidente de izquierdas a lo largo del 2025 se topa con un abrupto final, poco más de un mes después de que Petro ya le había pedido dimitir por primera ocasión. “Me voy con la frente en alto y con tranquilidad. Me siento orgullosa de ser una mujer humilde y popular que representó con dignidad y honestidad este alto cargo en el Estado”, aseguraba Angie, a secas, como todos la conocen, en un mensaje en sus redes sociales. En principio, se mantiene como gerente del Fondo de Adaptación, entidad de la que ha estado bajo encargo desde noviembre y que maneja un millonario presupuesto de inversión.

A la administradora pública de 39 años se le veía siempre junto a Petro y parecía acumular cada vez más poder en la Casa de Nariño, el palacio presidencial, en sintonía con el ministro del Interior, Armando Benedetti, el hombre fuerte del Gobierno. Sin embargo, a finales del año pasado ya se había distanciado del presidente, aunque al final se mantuvo atornillada en el cargo. En el medio, denunció un asalto intimidatorio a la casa de su familia, nunca del todo aclarado. El último mes y medio estuvo permanentemente enfrentada con Carlos Carrillo, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con todo tipo de insultos cruzados. Carrillo, un político de izquierda que se ha destacado como un funcionario sin escándalos y crítico con los políticos tradicionales que rodean a Petro, como el propio Benedetti, incluso llegó a denunciarla por acoso laboral. El llamado fuego amigo ya es rutina.

Después llegó otra renuncia irrevocable, la de Jorge Lemus como cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia, o DNI, que nació de las cenizas del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad, o DAS, desmantelado después de varios escándalos que involucraban interceptaciones ilegales. Lemus es uno de los antiguos militantes de la guerrilla del M-19, a la que Petro también perteneció en su juventud, a los que el ahora presidente les ha encomendado la gestión del sector de inteligencia.

También enfrentaba desde noviembre su propio escándalo, detonado por las revelaciones periodísticas de la infiltración del Ejército y la inteligencia por parte de las disidencias de las FARC que todavía negocian con el Gobierno en una de las mesas de la paz total. De acuerdo con esas denuncias, el general Juan Miguel Huertas y Wilmar Mejía, director de operaciones de la DNI luego de un ascenso meteórico, le filtraron información reservada al llamado Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), las disidencias encabezadas por alias Calarcá Córdoba, para que pudieran evitar operativos militares y facilitar sus desplazamientos.

Para el final de la jornada, los diferentes medios colombianos confirmaban que el presidente Petro también le había pedido la renuncia a Juan Carlos Florián, el ministro de la Igualdad. No será la primera ocasión en que dimite. En un episodio insólito, el pasado septiembre su nombramiento ya había sido suspendido por un tribunal, Petro aceptó su renuncia y la Presidencia volvió a publicar a toda prisa su currículo. Esa jugada buscaba esquivar la polémica que persiguió a Florián desde que asumió la cartera, pues su llegada incumplía la paridad de representación femenina en el Gabinete que ordena la ley. El politólogo de 43 años argumentó en su defensa que se identifica como una persona de género fluido, por lo que las cuotas no deberían aplicar en su caso, y contó con el apoyo incondicional del presidente.

Esa controversia había estado precedida por otro rosario de escándalos en una cartera que tiene cinco viceministerios —de la Mujer, de la Juventud, de las Diversidades, de los Pueblos étnicos y campesinos, y de las Poblaciones y territorios excluidos—. Entre muchos otros, las presuntas mentiras e irregularidades de Juliana Guerrero sobre sus estudios, lo que empantanó su pretendido nombramiento como viceministra de Juventudes.

La inestabilidad ya se ha hecho costumbre. Con casi 60 ministros nombrados en tres años y medio de su cuatrienio, nadie es inamovible para Petro, que valora por encima de todo la lealtad personal. Luego de la crisis detonada por el caótico primer Consejo de Ministros televisado, lleno de reproches y acusaciones, hace casi un año, no le sobrevive ningún ministro del Gabinete original. De hecho, dos de los actuales todavía están bajo encargo, no en propiedad, Irene Vélez en Ambiente y Andrés Idárraga en Justicia –ahora mismo enfrentado también a su colega en Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez–.

Rodríguez era la quinta directora del Dapre de la era Petro, un cargo por el que han pasado Mauricio Lizcano, ahora aspirante presidencial crítico del Gobierno; Carlos Ramón González, prófugo de la justicia por el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo (UNGRD) exiliado en Nicaragua; Laura Sarabia, embajadora en Reino Unido y antigua mano derecha de Petro; y Jorge Rojas, que apenas estuvo una semana en el cargo. Lemus, el tercer director de Inteligencia, después de Manuel Casanova y del propio González, todos antiguos militantes del M-19. Y Florián, la tercera cabeza del Ministerio de la Igualdad, creado en el inicio del Gobierno a la medida de la vicepresidenta Francia Márquez. La relevó Carlos Rosero, quien apenas duró cinco meses. Los mismos cinco meses que lleva Florián. Un juego de sillas, o un reality, desde que los Consejos de Ministros son televisados, con sus participantes permanentemente amenazados por convivencia.