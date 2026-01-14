Angie Rodríguez renuncia a la dirección de la Presidencia

Un mes después de que el presidente colombiano Gustavo Petro pidiera la renuncia de Angie Rodríguez como directora del Dapre, el Departamento Administrativo de la Presidencia, este miércoles se concretó su salida del cargo. A través de un mensaje en la cuenta oficial de X de la institución, Rodríguez anunció que ha presentado su renuncia irrevocable a sus cargos como directora del Dapre y secretaria general de la Presidencia, donde servía como mano derecha del presidente Gustavo Petro. “Me voy con la frente en alto y con tranquilidad. Me siento orgullosa de ser una mujer humilde y popular que representó con dignidad y honestidad este alto cargo en el Estado”.

La administradora pública de 39 años seguirá presente en el Gobierno como gerente del Fondo Adaptación, entidad de la que lleva encargada desde noviembre. La institución, que prepara al país ante eventos climáticos adversos, maneja un millonario presupuesto y se ha convertido en un fortín político, según denuncias de políticos cercanos al Gobierno. Carlos Carrillo, director de la UNGRD -la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo-, se ha convertido en su principal contradictor y ha denunciado que Rodríguez ha nombrado “amigos y hasta primos” en dicho fondo, donde denuncia que también se hicieron despidos masivos, en la que ha calificado como una “masacre laboral”.

Rodríguez, que desde su llegada a la Casa de Nariño, en febrero de este año, había ido ganando cada vez más poder y visibilidad, fue la que dio la primera puntada. El 11 de diciembre de 2025 convocó a medios de comunicación a la sede presidencial y transmitió en los medios públicos un balance sobre sus primeras semanas de trabajo. Pero el informe no estaba centrado en sus avances, sino en cuestionar la labor que Carrillo había hecho como gerente encargado en los meses previos. Denunciaba la poca ejecución, presentaba riesgos de corrupción, fallas contractuales y alertas ignoradas. “La baja ejecución presupuestal también es corrupción”, dijo después, en declaraciones a medios de comunicación.