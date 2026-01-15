Suspensión de visas de inmigrante de Estados Unidos: desde cuándo aplica la medida, sus efectos en Colombia y qué hacer en caso de resultar afectado

La nueva restricción de la Administración Trump afecta únicamente a las visas de inmigrante y no a otros tipos, como las de turismo o negocios

El Gobierno de Donald Trump ha anunciado la suspensión indefinida del trámite de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, entre ellos Colombia, como parte del endurecimiento de su política migratoria y “para evitar la entrada de ciudadanos extranjeros que busquen beneficiarse de la asistencia social y los beneficios públicos”, según un comunicado del Departamento de Estado. Esta medida, que entra en vigor el próximo miércoles 21 de enero, ha generado inquietud entre miles de personas de Colombia que planeaban radicarse, reunificarse con familiares o buscar oportunidades laborales en Estados Unidos.

Esto ocurre al tiempo que el Gobierno estadounidense ha sumado 25 países más a la lista de naciones cuya ciudadanía estaría obligada a depositar fianzas de hasta 15.000 dólares para solicitar la entrada a Estados Unidos por medio de una visa de turismo o negocios. La mayoría de los países incluidos son de África, América Latina (como Cuba o Venezuela) y el sur de Asia. Esta medida fue puesta en marcha desde agosto pasado.

En contraste, el titular del Departamento de Estado, Marco Rubio, ha dicho que se dará prioridad en el visado a las personas que hayan comprado boletos para el Mundial de Fútbol, que se realizará entre junio y julio en Estados Unidos, México y Canadá.

¿Qué es una visa de inmigrante? ¿Qué cambia?

Una visa de inmigrante es el documento consular que permite a una persona establecerse de forma permanente en Estados Unidos (obtener la green card). Esto incluye categorías basadas en familia, empleo o refugio/asilo.

La suspensión recién anunciada implica que no se tramitarán nuevas visas de inmigrante para ciudadanos colombianos. Por ahora, no se sabe hasta cuándo. El Departamento de Estado ha informado a través de X que la pausa permanecerá vigente “hasta que Estados Unidos pueda garantizar que los nuevos inmigrantes no extraerán riqueza del pueblo estadounidense”.

Las visas aprobadas antes del 21 de enero podrían no emitirse si aún no han sido impresas o selladas por la embajada o consulado. También podría impactar a las personas que ya tenían citas programadas en las embajadas o consulados estadounidenses para completar entrevistas o etapas finales del trámite.

Es importante notar que esta suspensión no significa la cancelación automática de visas ya aprobadas. Quienes ya cuentan con un documento vigente podrán continuar viajando según sus condiciones actuales. Tampoco afecta visas de no inmigrante como las de turismo (B1/B2), estudio (F) o trabajo temporal (H, L y otras categorías), que seguirán siendo tramitadas con normalidad, aunque con mayor escrutinio en algunos casos.

¿Qué pasos deben seguir los colombianos afectados?