La Administración Trump suspende la tramitación de visados a 75 países

La Administración de Donald Trump ha suspendido indefinidamente la tramitación de visados de 75 países, dejando a sus ciudadanos sin la posibilidad de ingresar a Estados Unidos. Así lo ha adelantado la cadena Fox, que ha tenido acceso a un memorando interno del Departamento de Estado. Según el mismo, las oficinas consulares de esos países han recibido instrucciones para que denieguen visados mientras el departamento reevalúa los procedimientos de selección y verificación.

El Gobierno argumenta que la suspensión de los visados se impone para evitar que los extranjeros que ingresan en el país supongan una carga para las arcas federales al recibir algún tipo de beneficio público. Entre los países afectados se encuentran Somalia, Rusia, Afganistán, Brasil, Colombia, Irán, Irak, Egipto, Nigeria, Tailandia y Yemen. La suspensión comenzará el 21 de enero y continuará indefinidamente hasta que el departamento introduzca nuevos cambios en la concesión. Muchos de los países afectados ya están sujetos a prohibiciones o restricciones de visado, pero la ampliación de la suspensión a países adicionales tendrá un impacto importante en los ciudadanos extranjeros que deseen visitar o trabajar en Estados Unidos.

La suspensión de las visas se produce además en un año en el que el país espera recibir turistas para asistir a los juegos del Mundial de fútbol, que se celebrará en los meses de junio y julio en Estados Unidos, México y Canadá. Países como Brasil o Colombia, en el que la afición por ese deporte es masiva y se prevé un interés enorme por visitar el país para apoyar a sus selecciones, se resentirán por la medida si las directrices no cambian en los próximos meses. Las excepciones a esta nueva pausa serán “muy limitadas” y solo se permitirán después de que el solicitante haya superado las consideraciones relativas a la carga pública.

En noviembre, el Departamento de Estado instó a las embajadas y consulados de todo el mundo a aplicar nuevas y estrictas normas de evaluación en virtud de la llamada cláusula de “carga pública” de la ley de inmigración. Estas directrices instruyen a los funcionarios consulares a denegar visas a los solicitantes que se consideren que probablemente dependerán de beneficios públicos, teniendo en cuenta una amplia gama de factores, como la salud, la edad, el dominio del inglés, la situación financiera e incluso la posible necesidad de atención médica a largo plazo. Los solicitantes de mayor edad o con sobrepeso podrían ser rechazados, al igual que aquellos que hayan recibido asistencia económica del Gobierno o hayan estado internados en alguna institución.

Varios de los países afectados ya están incluidos en una lista de 38 naciones a cuyos ciudadanos se les requerirá una fianza de hasta 15.000 dólares para ingresar en Estados Unidos. La Administración añadió a 25 países el 7 de enero, triplicando el número de países a quienes obligará a pagar un depósito para conseguir una visa de turismo o negocios. La elevada suma impedirá la visita de muchos extranjeros que no pueden costear la fianza. La mayoría de los países incluidos son de África, América y Asia.

La nueva restricción se añade a las políticas que han limitado con niveles imprecedentes la presencia de extranjeros en el país. Esta semana se conoció que en el primer año del segundo mandato del republicano se revocó un récord de 100.000 visas. Las cancelaciones, que se enmarcan en la política migratoria de línea dura de la Administración, representan un aumento del 150% con respecto a 2024. En agosto, el Gobierno anunció que estaba revisando los casos de más de 55 millones de personas que poseen visas estadounidenses válidas en busca de cualquier infracción que pueda dar lugar a la deportación, como parte de la campaña de represión contra los extranjeros que tienen permiso para estar en Estados Unidos.

En noviembre, Trump ya había prometido “suspender permanentemente” la migración procedente de todos los “países del Tercer Mundo”, utilizando unos términos anacrónicos. El presidente lo anunció después de que se produjera un tiroteo cerca de la Casa Blanca perpetrado por un ciudadano afgano que causó la muerte de un miembro de la Guardia Nacional. En diciembre, Trump amplió la lista, hasta 39 países, cuyos ciudadanos tienen prohibida su entrada en Estados Unidos y aquellos a los que se les aplican restricciones parciales.