Gustavo Petro designa a René Guarín en la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia

La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) de Colombia quedará en manos de René Guarín, un exmilitante de la guerrilla del M-19 que ha dedicado su vida a buscar justicia por su hermana, fallecida en la toma y retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985. El presidente Gustavo Petro ha designado al ingeniero de sistemas a través de un decreto expedido el miércoles y difundido este jueves. El hasta ahora jefe de la Oficina de Tecnología de la Presidencia reemplazará a Jorge Lemus, que renunció tras un reciente escándalo por la supuesta infiltración de las disidencias de las FARC en la DNI. Será el cuarto exintegrante del M-19, la guerrilla a la que perteneció Petro en su juventud, en hacerse cargo de los servicios de inteligencia en este cuatrienio.

Guarín tenía 22 años cuando vio por última vez a su hermana Cristina del Pilar, quien era cajera de la cafetería del Palacio de Justicia. Él y su familia la buscaron por 30 años, hasta que en 2016 las autoridades les entregaron una caja con sus restos. “Hoy debería estar comprando un ponqué para celebrar tu cumpleaños 58, pero no es así. El destino nos convoca para que unos pocos fragmentos óseos sean testigos de la persistencia. Cristina, hermana mía, sé que tu energía se ha movido en todos estos años, sé que has sido mi ángel protector”, dijo en un acto conmemorativo.

El activista se unió al M-19 unos meses después de que la guerrilla tomara el Palacio de Justicia y el Ejército reaccionara con una retoma brutal en la que murieron cerca de 100 personas. Años después, el 9 de marzo de 1990, fue parte de una desmovilización masiva, en Santo Domingo, Cauca, tras la firma de an acuerdo de paz. En 2022, comentó en una entrevista con este periódico que estaba convencido de que sobrevivió para encontrar los restos de Cristina. “Logré quedar vivo en medio de más de una veintena que murieron al lado mío. La vida me dejó vivo para recuperar los restos de mi hermana”, dijo. Asimismo, cuestionó que una placa conmemorativa en el Palacio de Justicia excluyera los nombres de guerrilleros y militares. “Ellos también son víctimas”, enfatizó.

El flamante director de la DNI conoce al presidente desde hace décadas. Según relató en una tribuna en El Espectador, se vieron por primera vez en 1987 cuando ambos eran guerrilleros. Después, trabajó como ingeniero de sistemas en su Administración como alcalde de Bogotá (2012-2015). Allí, participó en proyectos de seguridad ciudadana, como el uso de drones para el cuidado de cerros y la vigilancia de redes de microtráfico. Apoyó a Petro en la campaña presidencial de 2022. “Hoy la espada de Bolívar se debe alzar para unir al país alrededor de la nación que no estará dispuesta a vivir cien años de soledad. Éxitos, ‘Aureliano’, éxitos, Petro, vamos juntos por una Colombia mejor”, escribió en su artículo de opinión, en referencia a una afición compartida por el clásico de Gabriel García Márquez.

Guarín llegó a la Oficina de Tecnología de la Presidencia en julio de 2023. Allí, quedó en medio del misterio por la pérdida de un disco duro, una memoria y un computador de funcionarios que salieron salpicados por la corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el mayor caso de corrupción del Gobierno. En conversación con este periódico, el funcionario señaló en ese entonces que resultaba “muy complejo determinar en qué momento se hizo la extracción”. Aseguró que sus subalternos no tenían control sobre el lugar donde permanecieron los computadores tras la salida de los funcionarios, en la Consejería de las Regiones, y que no sabían quién tuvo acceso a ellos.

La huella del M-19 en el Gobierno

Petro ha dejado en manos de antiguos miembros del M-19 varios de los cargos claves en las entidades de inteligencia y protección. Al inicio de su cuatrienio, designó en cabeza de las tres instituciones herederas del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) a exmilitantes que lo habían acompañado en su carrera política como congresista y alcalde de Bogotá: Manuel Casanova, filósofo de profesión, fue el primero en asumir la DNI; Augusto Rodríguez, uno de sus hombres de mayor confianza, se convirtió en director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), responsable de la seguridad de personas amenazadas; y Fernando García, quien vivió exiliado en Europa como el propio presidente, estuvo al frente de Migración Colombia.

La UNP es la única de las tres entidades que no ha tenido cambios: Rodríguez resiste en el puesto, pese a los encontronazos con el poderoso ministro del Interior, Armando Benedetti. Migración, por otro lado, está liderada por Gloria Esperanza Arriero, que tiene un título en periodismo y es la única que no perteneció a la guerrilla del M-19. La DNI, en tanto, tuvo varios directores. Casanova fue relevado por Carlos Ramón González, otro exmilitante que también fue director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y que renunció al verse salpicado por el entramado de corrupción en la UNGRD, por el que hoy está prófugo en Nicaragua. Lo reemplazó Lemus, otro viejo militante del M-19, posesionado en marzo del 2025.

La llegada de Guarín ocurre tras las revelaciones de la infiltración del Ejército y la inteligencia por parte de las disidencias de las FARC que todavía negocian en una de las mesas de la paz total. De acuerdo con una investigación de Noticias Caracol, un general del Ejército y un alto funcionario de la DNI le filtraron información reservada al llamado Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), las disidencias encabezadas por alias Calarcá Córdoba, para que pudieran evitar operativos militares y facilitar sus desplazamientos. Aunque el presidente asegura que las denuncias son “falsas”, la Procuraduría suspendió a los funcionarios implicados y las investigaciones siguen su curso. Lemus, que no mencionó este escándalo en su carta de renuncia, ahora pasará a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).