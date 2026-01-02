El centro turístico de Cartagena electrifica sus carrozas durante las fiestas y se despide del histórico maltrato a caballos

En este 2026, Cartagena ha dado un paso clave para poner fin al maltrato animal. Con el Decreto 2296 de la ciudad, que prohíbe la circulación de carrozas de tracción equina en el Centro Histórico y su Cordón Amurallado, el paisaje tradicional de la ciudad busca transformarse luego de décadas. Los populares coches que pasean por las calles buscan ser reemplazados por una flota inicial de 62 vehículos eléctricos impulsados por energía solar y con capacidad para seis personas, incluidos el conductor y un guía turístico. La iniciativa contempla un plan piloto inicial de tres meses. Se estima que en la ciudad hay al menos un centenar de equinos usados en los coches turísticos y los animalistas exigen respuestas sobre cuál será ahora su destino.

“Este es un paso muy importante para Cartagena. Con los coches eléctricos avanzamos hacia una ciudad más moderna, sostenible y humana. Detrás de este proyecto hay un compromiso enorme con el bienestar animal y, sobre todo, con la dignificación de quienes durante tantos años han trabajado en este oficio tan representativo de nuestra ciudad”, dijo el alcalde de la capital de Bolívar, Dumek Turbay, el pasado 30 de diciembre, en el lanzamiento de las primeras 24 carrozas con energía solar fotovoltaica. Se trata de un reclamo que había enfrentado a la población cartagenera, dividida entre tradicionalistas y ambientalistas, y que, en los últimos años, contrastó las postales idílicas del Caribe con imágenes de equinos desplomándose.

Entrega de los nuevos coches eléctricos, en la Plaza de Los Coches, en Cartagena, el 30 de diciembre. Alcaldía de Cartagena

De acuerdo con información oficial, el proyecto contempla vincular a los cocheros tradicionales de manera paulatina. Se estima que aproximadamente 120 familias viven de este oficio y se espera que puedan unirse a la transición a los vehículos eléctricos. El plan piloto, según datos de la alcaldía, capacitó inicialmente a 60 conductores. Este todavía sigue siendo un punto neurálgico dentro del programa, ya que muchos cocheros no eran dueños de sus carrozas y trabajaban en la informalidad. La Alcaldía ha señalado que se está adelantando una mesa de concertación con las asociaciones de estos gremios para vincularlos laboralmente. En algunas entrevistas en medios locales, algunos de sus voceros han pedido que, a la par de la protección de los animales, se protejan sus derechos laborales en este momento de transición.

La iniciativa animalista recibió un empujón desde el mundo de la cultura. Alejandro Riaño, comediante conocido por su satírico personaje de Juanpis Gonzáles, recuerda cómo comenzó este proceso que ayudó a impulsar. Fue precisamente durante unas vacaciones en Año Nuevo de 2022. En ese momento vio cómo un caballo se desplomaba ante sus ojos, producto de las largas jornadas de explotación a las que son sometidos. Grabó un vídeo haciendo la denuncia y sus seguidores secundaron la queja, pero también respondieron con posibles soluciones, ejemplos de otras ciudades, y así resultó la idea de diseñar una carroza eléctrica para mantener la tradición del paseo por la zona histórica sin maltratar animales. Allí, Riaño, como iniciativa propia, inició el proceso de diseño de un prototipo de carroza que tardó dos años en estar listo. “Esto es la suma de miles de voluntades. Fueron 3.150 donantes que juntamos para financiar la construcción del prototipo que entregamos a la Alcaldía de Cartagena. Esto es una actividad de la sociedad civil”, explica a EL PAÍS.

El camino de oponerse a ese tipo de vehículos, que no era nuevo en el país, pero que consiguió en su plataforma un eco, no fue sencillo, enfatiza, pues desde que inició con la idea ha recibido numerosas amenazas anónimas en redes sociales que, paradójicamente, le han impedido volver al Centro Histórico sin seguridad privada. Para el comediante, ese es el ejemplo perfecto de lo difícil que es cambiar la mentalidad de algunas personas y hacerles frente a mafias que han vivido por años a costa del sufrimiento animal y la explotación de los cocheros que no son dueños de los vehículos.

Un grupo de turistas recorre Cartagena en uno de los coches que serán reemplazados. Getty Images

Aunque la administración de Dumek ha asegurado que se hará cargo del proceso de cuidado y adopción de los equinos que saldrán de las calles, desde los sectores animalistas hay dudas. Natalia Parra, miembro de la plataforma colombiana por los animales, sostiene que hay preocupación entre los activistas porque no han conocido a detalle cuál y cómo será el proceso de recuperación de los caballos y, adicionalmente, se refieren a las declaraciones de un funcionario de la Alcaldía que menciona que esto solo tendrán prohibida la circulación en el Centro Histórico, no en toda la ciudad. “Para nosotros es motivo de júbilo la iniciativa; no queremos ser un palo en la rueda, pero en la medida en que no haya acciones reales para que los animales sean retirados de la actividad, no podemos celebrar”, detalla. Cartagena celebra ser ahora postal caribeña de avances tecnológicos y animalistas, pero con preguntas aún por resolver tanto laborales como para los caballos que, por décadas, cargaron a los turistas.