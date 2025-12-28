En defensa de Trump, el inocente

“Cuando el crimen se adorna con los despojos de la inocencia, es la inocencia la intimada a presentar sus justificaciones”, Albert Camus en El hombre rebelde, 1951.

El 28 de diciembre, día consagrado a los inocentes, es el más apropiado para defender a Donald Trump por su fidelidad total con Maga y su compromiso absoluto con America First. Sin duda, como superpresidente, la está defendiendo y protegiendo de peligrosos migrantes y competidores agresivos, para hacerla de nuevo la más grande y hermosa del planeta. En verdad, su ‘Magalomania’ y narcisismo no conoce límites ni precedentes. Está empeñado en demostrarnos a todos que Maga encarna y representa los valores más preciados de la civilización occidental: la libertad, la igualdad y la democracia, que él, como el mejor presidente estadounidense de todos los tiempos, está llamado a defender. Para ello ha ordenado la construcción de una Armada aún más poderosa e invencible, a su imagen y semejanza. Esa Armada surcará todos los mares y portará su nombre, junto a la bandera con 13 franjas horizontales, alusivas a las colonias iniciales y sus 50 estrellas, los estados actuales con su significativa amalgama tricolor. El color rojo representa valor y coraje, el blanco pureza e inocencia y el azul vigilancia, perseverancia y justicia. Imposible una composición cromática más representativa de los valores históricos de Maga. El valor y el coraje para promover golpes de Estado y dictadores aliados en todo el mundo; la pureza e inocencia de los supremacistas blancos, el racismo y la discriminación criminal del Ku Klux Klan contra los negros y la vigilancia, perseverancia y persecución de su justicia contra críticos y opositores, tanto en casa como por fuera de ella.

Los inocentes contra Maga

Esos valores superiores de Maga, considera Trump, están hoy amenazados por una horda de inocentes ecologistas que dicen defender el planeta y atentan así contra la prosperidad económica y comercial de America First, cuyo destino manifiesto es dominar y poseer toda la tierra. También está amenazada Maga por una difusa y confusa red de izquierdistas antisemitas, dispersa por todo el mundo en universidades, fundaciones y oenegés que dicen promover y defender los derechos humanos, en alianza con académicos, artistas mediocres y anónimos periodistas que suelen escribir a favor de la paz y presagian un apocalipsis nuclear de no limitarse la soberbia imperial de Maga.

Si no se los detiene, encarcela y deporta pronto a todos esos izquierdistas, ellos serán los culpables del colapso de Maga. Por eso Trump cada día los desenmascara y les niega visas, como lo hizo recientemente con Thierry Breton, excomisario de la Unión Europea responsable de asuntos digitales, otros cuatro activistas europeos contra los discursos de odio y la desinformación en las redes sociales, Imran Ahemed y Clare Menford, y la pareja Josephine Ballon y Anna-Lena von Hodenberg de la oenegé HateAid. Todas las anteriores personas son una amenaza inminente para la seguridad y grandeza de Maga, pues pueden causarle un inmenso e irreparable daño. “Estos activistas radicales y oenegés instrumentalizadas han impulsado medidas de censura por parte de estados extranjeros, en cada caso dirigidas contra compañías y representantes estadounidenses”, dijo el Departamento de Estado en un comunicado en el que anunció dichas sanciones.

La Internacional de Maga triunfará sobre la izquierdista del mal

Igual hacen los ecologistas, que tratan de impedir que se perfore y perfore sin cesar la Pachamama, en busca de petróleo, desde Groenlandia, Venezuela hasta la Patagonia. Ni hablar de los inocentes más peligrosos, esos despistados activistas de derechos humanos que defienden la supuesta dignidad de migrantes tan criminales y desalmados que se comen hasta los gatos y otras mascotas de los oriundos de Maga. Pero, sin duda, los peores son los ingenuos y cándidos pacifistas, que exigen la prohibición de la venta de armas, estigmatizan la Asociación Nacional del Rifle (NRA, en inglés) y demandan el desmantelamiento de todos los arsenales nucleares. Todos ellos forman un Frente Amplio de neocomunistas, son la Internacional izquierdista del mal y será derrotada en el 2026 por la Internacional del Bien al mando de Maga y liderada por el superhéroe Donald Trump con la ayuda de aliados estratégicamente dispersos por el mundo. En Centroamérica y El Salvador con el justiciero Bukele, ahora acompañado del victorioso Nasry Asfura en Honduras; en el cono Sur con el libertario de Milei y sus afines, Rodrigo Paz en Bolivia y el reciente electo José Antonio Kast en Chile. En Europa con su par de incondicionales viejos amigos, Víctor Orban en Hungría y Vladimir Putin en Rusia, y próximamente con el apoyo entusiasta de una derecha electoralmente imparable que desalojará a siniestros gobernantes que carecen de sentido común y responsabilidad histórica, como la tiene y exhibe sin temor la Meloni en Italia y en forma contemporizadora y vergonzante lo hacen Macron en Francia y Merz en Alemania. Por último, en el Medio Oriente, cuenta con el injustamente vilipendiado Benjamin Netanyahu, defensor heroico de los derechos humanos y la democracia contra los fanáticos criminales de Hamás y sus diabólicos aliados musulmanes.

Trump, el superpresidente de ‘Magalandia’

Por todo lo anterior, hay que defender a Trump, en este día de inocentes. Especialmente ahora que se lo ataca inmisericordemente con una falsa lista y fotografías junto al pederasta Epstein en compañía de impúberes y bellas jóvenes. Esa campaña es una auténtica caza de brujas comandada por supuestos moralizadores y políticos maniqueístas que fingen ignorar la sociedad y el país en que viven. Carecen por completo de sentido moral y en especial de sentido común al perseguir a Trump y querer defenestrarlo de la Casa Blanca, pues las fotografías en las que aparece están desde comienzos del siglo pasado a la vista de todos en las vallas y en casinos de Las Vegas, la “ciudad del pecado” (Sin City), ese oasis del juego y la lujuria, frente a la cual la isla de Epstein con sus jóvenes y bellas damas de compañía parece una insignificante “casita blanca” de placer. No hay derecho para fustigar así a Trump por su íntima amistad con el fallecido Epstein por esas fugaces aventuras con menores, propias de juveniles pasiones y lúbricos placeres. Es pura envidia de supuestos virtuosos y fariseos demócratas, que no tuvieron la suerte de ser invitados por Epstein, como sí la tuvo Bill Clinton. Todo ese escándalo no es más que la expresión de la envidia de quienes no fueron invitados por Epstein a su isla fantástica y solo tenían dinero para sus furtivas y breves visitas a Las Vegas, esa capital fulgurante del juego y la lujuria desde 1931.

Trump, el inocente

Por eso es justo, pero sobre todo de sentido común, en el día de los inocentes, salir en defensa de Trump. Porque es el presidente más representativo de millones de inocentes y puros norteamericanos, por lo cual no es culpable de nada. Es totalmente inocente, así haya sido condenado por 34 cargos criminales. Es representativo de los millones de compradores compulsivos de armas de fuego, sin ser por ello culpable de las continuas masacres que se suceden periódicamente en Magalandia. También es muy representativo de los miles de visitantes asiduos a Las Vegas, en donde tuvo ‘Magacasinos’ como el “Trump Taj Mahal, que desde 2018 está en manos de Hard Rock Casino tras su estrepitosa caída”. Ni hablar de su afinidad con algunos empresarios de Hollywood, los onanistas y los consumidores insaciables de pornografía y sobre todo con sus millones de votantes que deliran por Maga, dispuestos a sacrificarse en campos de batalla por America First, máxima expresión de la inocencia y malevolencia imperial juntas.

Pobres víctimas

La inocencia de ser víctimas de criminales mexicanos, que los matan exportando fentanilo, luego los enganchan los codiciosos narcoterroristas colombianos con miles de toneladas de cocaína y, para completar, el corrupto dictador Maduro acapara las mayores reservas de petróleo del planeta, tan deseadas por Maga. Por eso Trump no puede tolerar tantos malévolos juntos contra la inocente e indefensa Maga. Ya va siendo hora de bombardearlos y someterlos. En fin, dejemos de pasar por inocentes, seamos realistas, porque lo único que falta es que Maga gane el mundial de fútbol del 2026. Entonces la FIFA dejará de existir y se llamará TRUMP-SOCCER-WORLD o algo parecido, ya se le ocurrirá una mejor sigla al adulador y poliglota de Gianni Infantino que como buen suizo es inocente y neutral, exceptuando a su compatriota, el politólogo Pascal Lottaz que tiene un peligroso portal llamado Neutralyti Studies, en donde se calumnia a menudo a Maga y se cuestiona la inocencia y superioridad moral del corolario Trump con su destino manifiesto de gobernar y expoliar el Sur del Hemisferio Occidental.