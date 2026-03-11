Resultados elecciones legislativas Colombia 2026, en vivo | Álvaro Uribe: “No ataquen a Paloma por mis errores, ella no los ha cometido”

Álvaro Uribe: “No ataquen a Paloma por mis errores, ella no los ha cometido”

El expresidente Álvaro Uribe ha publicado un video en el que busca posicionar a Paloma Valencia como una opción más amigable y acercarse a sectores de centro. “Paloma es autoridad con corazón. Paloma es autoridad maternal. No cometan el error de atacar a Paloma por mis errores, ella no los ha cometido, no tiene mi desgaste. Aquello en lo que yo me hubiera equivocado, ella lo corrige. Lo bueno que hubiéramos hecho, ella lo multiplica. Lo nuevo sabe incorporarlo”, ha declarado.

Sin embargo, ha vuelto a arremeter contra el acuerdo de paz de 2016, en medio de las negociaciones de la candidata presidencial con Juan Daniel Oviedo, que pide que se respete lo pactado. Uribe ha insistido en sus críticas de que los acuerdos garantizaron “la impunidad”, dieron elegibilidad política a los firmantes y crearon demasiadas “agencias burocráticas”. Ha señalado que el número de combatientes ha aumentado en los últimos años y que el país está repleto de hectárea de coca y bandas criminales.

El expresidente ha buscado matizar algunas posiciones. “Siempre hemos dicho que a los desmovilizados hay que apoyarlos, que a los municipios pobres hay que atenderlos con o sin acuerdo. Paloma tiene una gran propuesta social para el campesinado, también eso incluye a los desmovilizados”, ha señalado, pese a los incumplimientos en materia social del Gobierno del uribista Iván Duque. Asimismo, ha comentado que “es muy importante entender” los impactos del acuerdo, pero que sus críticas “no son para que los encarcelen [a los firmantes]”.

A horas de una nueva reunión entre Valencia y Oviedo, Uribe ha reiterado el mensaje de la candidata de que hay límites en lo que se puede negociar: “Paloma es de principios, de convicciones, coherente, no oportunista. Como buena legisladora sabe concertar, buscar opciones, y lo ha hecho con diferentes gobiernos”.