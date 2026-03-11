Resultados elecciones legislativas Colombia 2026, en vivo | Álvaro Uribe: “No ataquen a Paloma por mis errores, ella no los ha cometido”
La expectativa ha entrado en la nueva etapa electoral tras las votaciones del 8 de marzo en Colombia. Después de la reconfiguración de la campaña que significaron los triunfos de Paloma Valencia, Claudia López y Roy Barreras en las consultas interpartidistas de la derecha, el centro y la izquierda, respectivamente, esta semana se ha concentrado en conocer a las fórmulas vicepresidenciales de los candidatos que disputarán la Presidencia en la primera vuelta, en mayo. Todos los candidatos tienen como plazo máximo hasta este viernes. El senador Iván Cepeda, el candidato más fuerte de la izquierda, anunció el lunes a la lideresa indígena Aida Quilcué como su fórmula. El martes, el ultraderechista Abelardo de la Espriella dio a conocer que el exministro José Manuel Restrepo, exmiembro del Gabinete de Iván Duque, lo acompañará en su candidatura. La decisión de Paloma Valencia, aún en vilo, determinará si su aspiración se mantendrá apegada a la derecha más radical de su partido o si buscará acercamientos con los sectores de centro. Juan Daniel Oviedo, que salió segundo en la consulta del domingo, ha señalado que en las próximas horas se sabrá si él acompañará a la senadora. El expresidente Álvaro Uribe, por su parte, ha publicado un video en el que busca posicionar a Valencia como una opción más amigable y acercarse a sectores de centro. “No ataquen a Paloma por mis errores, ella no los ha cometido”, ha dicho.
Abanderada de la unidad de la izquierda en Colombia, la senadora María José Pizarro (Bogotá, 47 años) es una de las mujeres más visibles en el Pacto Histórico, la variopinta coalición de Gobierno que se fusionó en un partido político para las elecciones de este 2026. Progresista y feminista, es también la jefa de debate de Iván Cepeda, el líder de la encuestas en la campaña para encontrarle sucesor al presidente Gustavo Petro. Cuando se posesionó, el 7 de agosto de 2022, ella fue la encargada, al borde de las lágrimas, de ponerle la banda presidencial, en una ceremonia cargada de simbolismo. María José, como la suelen llamar, es hija de Carlos Pizarro, el comandante del M-19 que firmó la paz, asesinado en 1990 cuando era candidato presidencial. El eme, como se conocía a la guerrilla a la que también perteneció Petro, persistió en ese acuerdo de paz y fue protagonista de la Asamblea Constituyente que redactó la carta política de 1991.
Lea la entrevista completa aquí.
Álvaro Uribe: “No ataquen a Paloma por mis errores, ella no los ha cometido”
El expresidente Álvaro Uribe ha publicado un video en el que busca posicionar a Paloma Valencia como una opción más amigable y acercarse a sectores de centro. “Paloma es autoridad con corazón. Paloma es autoridad maternal. No cometan el error de atacar a Paloma por mis errores, ella no los ha cometido, no tiene mi desgaste. Aquello en lo que yo me hubiera equivocado, ella lo corrige. Lo bueno que hubiéramos hecho, ella lo multiplica. Lo nuevo sabe incorporarlo”, ha declarado.
Sin embargo, ha vuelto a arremeter contra el acuerdo de paz de 2016, en medio de las negociaciones de la candidata presidencial con Juan Daniel Oviedo, que pide que se respete lo pactado. Uribe ha insistido en sus críticas de que los acuerdos garantizaron “la impunidad”, dieron elegibilidad política a los firmantes y crearon demasiadas “agencias burocráticas”. Ha señalado que el número de combatientes ha aumentado en los últimos años y que el país está repleto de hectárea de coca y bandas criminales.
El expresidente ha buscado matizar algunas posiciones. “Siempre hemos dicho que a los desmovilizados hay que apoyarlos, que a los municipios pobres hay que atenderlos con o sin acuerdo. Paloma tiene una gran propuesta social para el campesinado, también eso incluye a los desmovilizados”, ha señalado, pese a los incumplimientos en materia social del Gobierno del uribista Iván Duque. Asimismo, ha comentado que “es muy importante entender” los impactos del acuerdo, pero que sus críticas “no son para que los encarcelen [a los firmantes]”.
A horas de una nueva reunión entre Valencia y Oviedo, Uribe ha reiterado el mensaje de la candidata de que hay límites en lo que se puede negociar: “Paloma es de principios, de convicciones, coherente, no oportunista. Como buena legisladora sabe concertar, buscar opciones, y lo ha hecho con diferentes gobiernos”.
Oviedo: “Hoy sabremos si soy la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia”
Juan Daniel Oviedo ha señalado que en las próximas horas se sabrá si será la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia. “Hoy vamos a saber [si llegamos a un acuerdo] para darle al país la posibilidad de que podamos construir un camino a futuro, sumando en la diferencia”, ha dicho en declaraciones a la periodista Darcy Quinn, en un video durante su trote matutino en Bogotá.
El excandidato presidencial, que salió segundo el domingo en La Gran Consulta, ha insinuado que hay posibilidades de llegar a un acuerdo. “[Estoy] trotando para tomar la mejor decisión porque es importante que pongamos un balance entre lo que necesita el país y conocer mejor lo que son nuestros votantes. [Hay] 1.255.000 personas que creen que creen que es posible un futuro y lo vamos a conseguir”, ha señalado.
Paloma Valencia: "Oviedo no tiene la obligación de ser mi fórmula vicepresidencial, y yo no tengo la obligación de que él lo sea"
En entrevista con NTN24, Paloma Valencia dijo que no percibió a Oviedo muy convencido de querer ser su fórmula vicepresidencial cuando él empezó a dar entrevistas el lunes, después de el domingo ella ganara la consulta de la derecha con más de 3 millones de votos, y él quedara de segundo con 1,2 millones. “Me pareció que él no se sentía cómodo en este proceso de hacer una fórmula conmigo”, dijo sobre la posibilidad de que él sea su fórmula vicepresidencial. “Conversamos sobre ese tema, él no tiene la obligación de ser mi fórmula, como yo no tengo la obligación de que él sea mi fórmula; hay muchas maneras de apoyar que son adicionales, y aquí lo que es importante es que uno esté en un proyecto político tranquilo, que uno pueda ser lo que uno es”, añadió. “Mi opinión, de esas entrevistas, es que él prefiere apoyarme desde otro lado”. La conversación, sin embargo, no está aún totalmente cerrada, pero ella ya tiene en la mesa cinco nombres posibles para la vicepresidencia si esa primera opción no cuaja.
José Manuel Restrepo, a Paloma Valencia: “Habrá puentes que nos lleven al propósito superior que es nuestra nación”
La fórmula vicepresidencial del candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella, el exministro José Manuel Restrepo, ha adoptado una postura de cercanía y entendimiento con Paloma Valencia, la otra candidata de los sectores conservadores del país. En su cuenta de X, el también académico ha enumerado varias cualidades profesionales de Valencia, a quien además ha escrito: “Colombia requerirá unidad, generosidad y experiencia y siempre habrá puentes que nos lleven al propósito superior que es nuestra nación”. El mensaje de Restrepo era una respuesta a una publicación previa de la candidata del Centro Democrático, en la que lo felicitaba por su postulación vicepresidencial: “Es una persona totalmente excepcional: riguroso, profundo, técnico, y capaz de llegar a acuerdos y construir soluciones en las circunstancias más difíciles”.
El intercambio de cumplidos llega en un momento en que los sectores de la derecha afrontan una división, aún en ciernes, entre la candidatura de De la Espriella, decididamente radical -aunque con la intención de buscar votos en el uribismo-, y la de Valencia, más abierta a llegar a acuerdos con otros sectores. Los posibles acuerdos de esa candidatura, sumados a la elección de su fórmula vicepresidencial, seguirán configurando el juego político en las semanas previas a la primera vuelta presidencial de mayo.
María Fernanda Cabal: "El Centro Democrático no puede estar de acuerdo con candidaturas que defiendan el acuerdo de impunidad con las FARC"
La senadora María Fernanda Cabal ha vuelto al debate público del uribismo con un mensaje para quien fue por años su colega, Paloma Valencia, la candidata que ganó el domingo la consulta de nueve candidatos de la derecha. Cabal protestó cuando Valencia fue elegida candidata del partido, en diciembre, y su esposo anunció después que la pareja se iba del partido. Desde entonces no ha hecho campaña por ella, pero tampoco por el otro candidato en la ultra derecha, el penalista Abelardo de La Espriella, con quien tiene afinidad ideológica. En la noche del martes pidió no considerar lo que el economista Juan Daniel Oviedo pide para ser la fórmula vicepresidencial de Valencia, y así conquistar los votos del centro que él logró recoger, como el segundo más votado en la consulta de la derecha. “El Centro Democrático no puede estar de acuerdo con candidaturas que defiendan el acuerdo de impunidad con las FARC”, afirmó. “A Paloma Valencia le pido que preserve la oposición firme y la lucha que dimos juntas en la Comisión Primera, contra las FARC y contra ese proceso de impunidad.”
La escritora Carolina Sanín apoya a Roy Barreras pero declina ser su fórmula vicepresidencia
El candidato presidencial Roy Barreras le propuso a la escritora Carolina Sanín ser su fórmula vicepresidencial, según pudo confirmar la revista Cambio, donde ella es columnista. Pero ella declinó la invitación por el ritmo que implica una campaña política, según informa la revista. “En esas campañas se come maluco y hay que hablar con demasiada gente”, le dijo la escritora a Cambio.
Sanín cantó su voto a favor de él en la consulta del Frente por la Vida del domingo pasado, que no alcanzó el millón y medio de votos a los que aspiraba Barreras para competir contra el senador Iván Cepeda para ser el candidato del petrismo: apenas alcanzó un poco más de 250 mil votos. Barreras culpó al presidente Petro de su fracaso, ya que el jefe de Estado llamó a que sus seguidores no votaran la consulta, ya que esta no incluía a Cepeda. Barreras entonces dijo que el viernes anunciará su fórmula vicepresidencial que “dará tranquilidad y unidad al país”. Sanín es una de varias mujeres que Barreras ha considerado y que ya han declinado: también lo hicieron las periodistas María Jimena Duzán y Patricia Lara.
Paloma Valecia llama a que se le unan candidatos como los conservadores Pipe Córdoba y Daniel Palacios
La senadora Paloma Valencia, que está en medio de conversaciones para escoger su fórmula vicepresidencial, le hace guiños a distintos políticos de la derecha que han estado más cercanos al uribismo que al centro político. El más obvio es el exministro del Interior de Duque, Daniel Palacios, quien se lanzó con firmas a la presidencia. “Yo sí estoy listo para conversar”, le respondió a la candidata del uribismo cuando se compartió un guiño de ella en una entrevista a la revista Semana. El otro es Felipe ‘Pipe’ Córdoba, excontralor del país, quien ha sido precandidato del partido Conservador. “Estamos listos a conversar”, le respondió a Valencia. Ninguno de los dos tienen una intención de voto significativa en las encuestas, y no tienen obligación legal de llegar a la primera vuelta presidencial en mayo.
Un juez envía a prisión al excandidato al Senado Fredy Camilo Gómez por sus presuntos vínculos con Papá Pitufo
Un juez de control de garantías ha enviado este martes a prisión al excandidato al Senado Freddy Camilo Gómez por sus presuntos vínculos con Diego Marín Buitrago, conocido como Papá Pitufo. Junto a Gómez, fueron encarcelados los patrulleros de la Policía José Luis Olaya, Juan Miguel Jaramillo y Édgar Humberto Bacca. Tanto los uniformados como el excandidato, miembro del Partido de la U, son acusados de formar parte de una red de corrupción que facilitaba las actividades de Papá Pitufo, conocido también como El zar de la corrupción. Según la Fiscalía, que solicitó el ingreso en prisión de los cuatro acusados, ellos contactaban a funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera y de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para facilitar el ingreso en el país de mercancía ilegal a cambio de dádivas. Freddy Camilo Gómez fue capturado el 8 de marzo pasado, en pleno día electoral, cuando se acercó a su puesto de votación en Bogotá.
Claudia López se mantiene optimista, y va "por la siguiente victoria en la primera vuelta"
La exalcaldesa de Bogotá anunciará pronto su fórmula presidencial, según ha anunciado junto a quien fue su equipero en la consulta presidencial del centro el pasado domingo, Leonardo Huerta. López ganó esa consulta del centro pero esperaba movilizar más de un millón de votos ese día, para poder crecer ante el líder del centro en las encuestas Sergio Fajardo. Los votos no llegaron: alcanzó un poco más de 600 mil. Estuvo incluso por la mitad de los votos que alcanzó a movilizar Juan Daniel Oviedo en la consulta de la derecha, 1,2 millones, y quien se robó buena parte del votante de centro. Aún así, López se mantiene optimista en redes sociales: “con Leonardo Huerta tenemos una inmensa gratitud de continuar nuestro camino hacia la siguiente victoria en la primera vuelta”. Las sanciones serían económicamente muy grandes para que López se retirara de la consulta si quisiera aliarse a otro candidato por lo que, por ahora, sigue adelante. “Vamos imparables por una nueva historia!”, dice
Ministro Armando Benedetti: "Decidimos reforzar la seguridad de las candidatas y candidatos ganadores de las consultas interpartidistas"
El ministro del Interior ha anunciado que reforzará la seguridad “la seguridad de las candidatas y candidatos ganadores de las consultas interpartidistas”. Un mensaje clave ya que un precandidato presidencial fue asesinado el año pasado, el senador uribista Miguel Uribe Turbay, y varios candidatos al legislativo también fueron objeto de ataques a sus campañas o secuestros express. “La próxima semana nos reuniremos de nuevo para analizar las medidas de seguridad para los candidatos presidenciales y sus fórmulas vicepresidenciales”, añadió el ministro.
Decenas de políticos colombianos llegan a las elecciones legislativas, cada cuatro años, con altas expectativas. Son personalidades con largas trayectorias, prestigio en la opinión pública o fichas de maquinarias clientelares. Las sorpresas llegan en la noche electoral. Los votantes les ponen un freno e incluso hunden sus carreras. Algunos de los congresistas que arrasaban hace cuatro años y que acapararon la atención en los medios de comunicación apenas logran unos pocos votos. Se ven obligados a abandonar el Congreso y empiezan a correr el riesgo de quedar relegados al ostracismo político. Las elecciones del domingo han dejado una larga lista de quemados, como se les llama. Incluyen a cabezas de lista al Senado, políticos con una fuerte presencia mediática y voto de opinión, y barones electorales.
Lea la nota completa en este enlace.
Cristo y Murillo envían un mensaje de unidad para la centroizquierda
“Siempre es bueno conversar con Luis Gilberto Murillo con quien nos unen muchas coincidencias”, escribe en la tarde el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, tras reunirse con el excanciller, Luis Gilberto Murillo. Aunque ambos han trabajado en el gobierno de Gustavo Petro, son más cercanos a la centroizquierda y lanzaron sus candidaturas a la presidencia sin el apoyo del Pacto Histórico del presidente, que se decantó por el senador Iván Cepeda. Los dos han aparecido con porcentajes muy bajos en las encuestas, por lo que ahora empiezan a considerar alianzas. Les une, dicen, “la convicción de que la centroizquierda debe seguir consolidándose como una alternativa democrática y reformista para Colombia”.
Álvaro Uribe: "A Paloma la atacan por La Habana y por mi"
El presidente Uribe anuncia en su cuenta de X que mañana se pronunciará sobre su candidata a presidencia, Paloma Valencia, que está en medio de conversaciones para escoger su fórmula vicepresidencial. El favorito de muchos electores, el economista Juan Daniel Oviedo que quedó de segundo en la gran consulta de la derecha, le ha puesto una difícil condición a la candidata uribista para ser su fórmula vicepresidencial: que defienda el Acuerdo de Paz del 2016 que firmaron entonces el gobierno de Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las FARC. Un inamovible para el uribismo, que ha hecho campaña con el tema desde el 2013. Sobre el tema, se espera, hable mañana Uribe. “Paloma es firme, coherente, no oportunista, dialoga, busca concertar. La atacan por La Habana y por mí”.
La OEA publica el primer informe de su misión de observación tras las elecciones
La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha publicado este martes su primer informe tras las elecciones de Congreso y las consultas interpartidistas del domingo pasado. En ese documento, de 17 páginas, el organismo ha consignado sus conclusiones tras hacer un seguimiento de las elecciones desde varios días antes del día en que la ciudadanía asistió a las urnas. La Misión ha reconocido los esfuerzos de los responsables de la organización de los comicios para garantizar su funcionamiento y valoró la incorporación de recomendaciones anteriores, aunque consignó también varias nuevas.
La MOE de la OEA tuvo la participación de 28 observadores de 15 nacionalidades, quienes llegaron a Colombia a partir del 25 de febrero e hicieron presencia en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Cundinamarca, Santander y Valle del Cauca, y también en Bogotá. Su objetivo era recolectar información acerca de la organización y la tecnología electorales, el voto en el exterior, el financiamiento político, la participación de las mujeres, indígenas y comunidades afro, y la violencia electoral.
El documento completo del informe de la MOE/OES se puede consultar en este enlace.
Paloma Valencia sigue barajando su fórmula vicepresidencial y dice que evalúa cinco o seis nombres
La candidata Paloma Valencia aún no anuncia quién será su fórmula vicepresidencial, tras reunirse con Juan Daniel Oviedo, el segundo candidato más votado de la consulta de derecha y quién es el nombre más sonado para acompañarla en campaña. Oviedo, a quien le ha expresado su admiración y afecto, sin embargo, ha planteado unas líneas rojas para acompañarla, en las que se evidencian sus diferencias políticas. El economista bogotano se ha manifestado a favor del Acuerdo de Paz y ha defendido a la JEP, el tribunal de justicia transicional surgido tras el acuerdo, dos posturas que no comparte con Valencia.
Aunque la ganadora de la Gran Consulta por Colombia dijo que buscaba un vicepresidente que fuera distinto a ella, para que la complementara, no quiere que por ello nadie traicione sus principios. “Yo no quiero ni que Juan Daniel ni yo nos volvamos camaleones políticos para engañar a la gente: la gente merece unos líderes que le puedan decir la verdad”, dijo. Cuando le preguntaron sobre los temas en que discrepan, añadió: “Ni yo quiero que él se vuelva otra persona, ni yo me voy a volver otra persona. Eso no es creíble para la ciudadanía. La ciudadanía lo que tiene que creer es que en medio de la diferencia somos capaces de construir un futuro distinto”.
Sobre los nombres que baraja para que la acompañen como fórmula no dio mayores detalles, aparte de que unos son entre aquellos que participaron en la Gran Consulta y otros no.
Petro denuncia anomalías en los resultados electorales del domingo
El presidente Gustavo Petro ha vuelto a generar dudas sobre posibles actos de fraude en la jornada electoral del domingo. Pese a que su partido, el Pacto Histórico, resultó con la mayor bancada en el próximo Congreso, el mandatario ha llamado la atención sobre varios hechos: dice que existe una diferencia entre el preconteo y los votos en las urnas, que el software es vulnerable y que hay miles de formularios con tachones. “El voto se cuida hasta el último momento”, escribió en X, en un mensaje en el que también convocó a abogados con experiencia en los escrutinios para que revisen los resultados.
El Frente Amplio Unitario denuncia un fraude electoral masivo
El Frente Amplio Unitario, la coalición progresista comandada por Roy Barreras, ha denunciado un fraude de más de 900 mil votos. “Lo que ocurrió ayer no fue un resultado electoral, fue un fraude sistemático de más de 900 mil votos contra nuestra fuerza política. No son sospechas. Son evidencias”, denunció la agrupación política a través de un comunicado.
Según sostienen, han detectado actas alteradas, formularios E-14 manipulados, votos que desaparecen en la consolidación y hasta algoritmos que reducen sus resultados. “A Roy Barreras y a nuestra lista nos atacaron de forma visceral por no someternos a ciertos poderes políticos”, dice el texto, que pone como ejemplo el caso del consulado de Puerto Ordaz, en Venezuela, donde en el preconteo se detectaron 247 votos para su lista, pero en el resultado final no aparece ninguno.
La coalición añade que va a exigir el reconteo voto a voto, así como una auditoría forense del sistema electoral y vigilancia internacional. “Y que lo tengan claro desde hoy: nuestra fuerza será determinante en las elecciones presidenciales (…) Que nadie se confunda: vamos a desnudar este fraude y vamos a recuperar cada voto del pueblo colombiano”, se advierte en el comunicado.
Paloma Valencia sobre Aida Quilcué, fórmula a la vicepresidencia de Iván Cepeda: "Es una mujer recia, talentosa e íntegra"
La candidata de la derecha Paloma Valencia busca ganar al candidato oficialista Iván Cepeda de la izquierda pero esta mañana tuvo unas palabras muy generosas para la senadora que él escogió como su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué. “Felicito de corazón a Aida Quilcué por su candidatura vicepresidencial”, empezó. “Conozco a Aída Quilcué porque además de ser colegas como congresistas , fuimos parte de la Comisión de Paz. Es una mujer recia, talentosa e íntegra. A pesar de nuestras grandes diferencias ideológicas, me enorgullece como mujer, como Colombiana y como Caucana su gran liderazgo y su nuevo rol en la política”
Álvaro Uribe: "Es necesario respetar las ideas diferentes sin abandonar los principios"
El expresidente Álvaro Uribe no ha dado grandes declaraciones desde las elecciones del domingo: no ha aparecido en una tarima, no ha dado un largo discurso desde su finca en Rionegro. Eso a pesar de que su partido creció en el Congreso y su candidata presidencial, Paloma Valencia, ganó la consulta de la derecha con más de tres millones de votos. Solo ha enviado mensajes muy cortos en X que parecen mensajes cifrados. “Es necesario entender los nuevos tiempos, escuchar con atención y respeto las ideas diferentes, sin abandonar los principios que nos guían”, escribió esta mañana. Un mensaje justo después de que el segundo más votado en la consulta de la derecha, Juan Daniel Oviedo, le pide a la candidata Valencia cambiar su posición más favorable sobre el Acuerdo de Paz del 2016 y el tribunal de justicia transicional, JEP, del que han sido férreos opositores.
Abelardo de la Espriella anuncia a José Manuel Restrepo, académico y exministro, como su fórmula vicepresidencial
Abelardo de la Espriella anuncia a José Manuel Restrepo, académico y exministro, como su fórmula vicepresidencial. El actual rector de la Universidad EIA, en las afueras de Medellín, es un economista que ocupó las carteras de Comercio y Hacienda en el Gobierno del conservador Iván Duque. Doctor de la Universidad de Bath, fue rector de dos universidades bogotanas, el CESA y su alma mater, el Rosario. Bogotano de 55 años, pertenece a una familia muy tradicional, que incluye entre sus antepasados a Francisco de Paula Santander, prócer de la independencia. Con esa selección, el outsider De la Espriella envía un mensaje de cercanía con el uribismo y con la tecnocracia, un puente con la derecha más tradicional. El candidato había anunciado que revelaría su decisión este jueves en la ciudad de Cali, pero se anticipa en la madrugada de este martes, pocas horas después de que el puntero en las encuestas, Iván Cepeda, hiciera lo propio.
