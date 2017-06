Asesinado Federico Blanco, ganador de un ‘reality’ argentino

Argentina está conmocionada por la muerte de Federico Blanco, el primer ganador de un conocido reality show, El Bar, que ha sido asesinado a puñaladas en Villa Itatí, una de las villas más populosas del Gran Buenos Aires, informan los diarios La Nación y Clarín. El crimen fue perpetrado ayer sábado por la mañana y la Justicia ha abierto una investigación por homicidio. Estaba separado y era padre de un hijo, Santiago, de 13 años.

Según La Nación, los investigadores tratan de determinar si el concursante, que recibió varias puñaladas en el pecho, fue al lugar donde fue hallado muerto a comprar drogas. Blanco, de 38 años, había reconocido públicamente que era adicto a la cocaína. Según fuentes de la investigación citadas por Clarín, no había señales de robo, por lo que no se descarta la hipótesis de un ajuste de cuentas. Su coche fue localizado abandonado a 300 metros del cadáver, en la entrada de uno de los pasillos de la villa de emergencia.

El joven, apodado El Pelado, ganó en 2001 la primera edición de El Bar, uno de los reality shows más polémicos del país sudamericano y que surgió en el canal América para competir con Gran Hermano.

Tenía 22 años y se llevó cien mil pesos, que entonces eran 100 mil dólares, un premio que no pudo disfrutar hasta muchos años después ya que seis meses después de ganar el concurso se decretó el corralito.

Tras hacerse muy famoso en Argentina y en los países limítrofes en los meses que duró el programa, se alejó del foco mediático, hizo campañas publicitarias, estudió y se dedicó a negocios gastronómicos en Uruguay y en Bahía Blanca (al sur de la provincia de Buenos Aires).

Hace unos meses, reapareció en la televisión argentina para contar que había estado internado para curarse la adicción a la coca y que había vuelto a vivir con su madre en la localidad de Quilmes para que le ayudara en su rehabilitación.

"Estuve internado por sobredosis de medicamentos, que tomo porque hace cuatro años lamentablemente conocí la cocaína. Los últimos siete años viví en Bahía Blanca, porque me enamoré de una bahiense, con quien generamos unos proyectos muy grandes, facturaba muy bien, me iba muy bien económicamente, pero decidí tomar un camino incorrecto, el de la droga. Por eso hace un año y medio me tuve que volver a Buenos Aires a rehabilitarme, estuve nueve meses internado. Mi hijo, que vivía conmigo y mi novia en Bahía Blanca, se tuvo que volver con la madre", confesó en un programa de Canal 9.