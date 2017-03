La verdad detrás del bulo sobre la agresión de un musulmán en un centro médico

La supuesta historia de un supuesto musulmán que agredió a un médico en un centro de salud español ha sobrepasado los tres millones de visitas en Facebook. Pero solo la mitad del relato es verdadero: Es cierto que hubo una agresión en un centro de salud pero el protagonista era un ruso en estado de embriaguez y ocurrió en la localidad rusa de Nóbgorod.

En las imágenes, que Juan Manuel González Sosa publicó en su cuenta de Facebook el pasado 25 de marzo, se aprecia cómo un hombre zarandea y golpea a una persona vestida con una bata blanca. Segundos después aparece una mujer, aparentemente una enfermera, que trata de separarlos. En ese momento, el hombre ataca a puñetazos a ambos.

González Sosa aclara lo que las imágenes no cuentan: “Musulmán dando las gracias por su acogida en Europa en un centro de salud español. Imágenes que TVE no difunde para no caer en la alarma social”. Y añade: “¡Manda huevos, nos van a comer con patatas!

No explica, sin embargo, cómo obtuvo las imágenes ni cómo supo que se trataba de un hombre que profesa el islam. En el audio tan solo se puede apreciar que el hombre grita en una lengua que no es la española. Pero tampoco grita en árabe sino ruso.

La realidad detrás de esta historia la difundió en Twitter Rustem Adagamov, uno de los blogueros más famosos de Rusia, el pasado 24 de febrero. Adagamov explica que un hombre ebrio “golpea a un guardia, un enfermero y una enfermera” causando a una de sus víctimas una conmoción cerebral y una fractura de cráneo, y cita como fuente a MedRussia, una publicación dedicada a la cobertura de temas relacionados con la salud en Rusia.