Trump se cita a sí mismo 34 veces al glosar sus éxitos

Donald Trump nunca ha ocultado su admiración por sí mismo. Se ve alto, atractivo, agresivo, inteligente, simpático, triunfador… No es solo que se reconozca como un excelente hacedor de acuerdos o un promotor inmobiliario de fulgurante éxito, sino que al hablar de su figura rompe cualquier recato. “No es fanfarronería cuando digo que soy un ganador. Tengo experiencia en ganar. Es lo que se llama liderazgo. Eso quiere decir que la gente me sigue y se inspira con lo que hago. ¿Cómo lo sé? Porque he sido un líder toda mi vida”, ha llegado a escribir en América lisiada, el libro que contiene las bases de su programa electoral.

Muchos creyeron que esta egolatría se reduciría al entrar en la Casa Blanca. La formalidad del cargo, la tradicional búsqueda de una imagen presidencial más allá del bien y del mal atempera habitualmente a los elegidos para la gloria. Pero no a Trump. El multimillonario ha demostrado que nada del pasado le sirve. Él quiere tallar su propio trono. Uno muy elevado y desde el que le puedan apreciar todos y aplaudir. Por eso no es extraño verle en los actos y conferencias referirse a sí mismo como un patrón de éxito. “Quién mejor que yo para construir un muro”. “Sé mejor que nadie cómo cerrar un acuerdo ventajoso”. “Conozco el sistema y por eso puedo cambiarlo”. Son algunas de las ideas que más repite.

Esta autorreferencialidad ha tenido un ejemplo áureo este lunes. Al glosar sus éxitos del primer mes, el presidente no ha podido evitar su propia figura. En el comunicado oficial de la Casa Blanca, de apenas folio y medio, se cita a sí mismo 34 veces. Tantas como frases tiene el texto. Y para que no quede duda de quién es el sujeto histórico, cada oración arranca con un insoslayable “Presidente Trump…” al que siguen sus “logros”, algunos tan dudosos como desmontar la reforma sanitaria de Obama u ordenar la construcción de un muro con México. Aunque eso importe poco. Lo fundamental es él mismo.

