Los 10 peores aeropuertos del mundo

Los aeropuertos son las catedrales de la modernidad. Todas las ciudades se pirran por tener uno más grande y más alto que el del vecino y los arquitectos de prestigio sueñan con pasar a la posteridad construyéndolos. Pero no siempre se acuerdan de hacerlos confortables para quienes tienen que sufrirlos.

The guide to sleeping in airports es una curiosa web cuyos usuarios mandan informes sobre la calidad de aeropuertos de todo el mundo. Empezó siendo una página de mochileros y viajeros con poco presupuesto que se pasaban información sobre cómo dormir gratis en las terminales para ahorrarse una noche de hotel. Y ha terminado por convertirse en la más completa e hilarante despensa de información sobre esos lugares donde los viajeros pasamos al final más tiempo del que quisiéramos.

Para hacer esta lista con los peores aeropuertos del mundo de 2016 los chicos de The guide to sleeping in airports tuvieron en cuenta asuntos como el confort de las instalaciones, la existencia de zonas de descanso y asientos suficientes, la restauración, la gentileza y prestancia del personal de inmigración y de seguridad, la atención al cliente o la limpieza de los baños. Y el resultado es este: 10 aeródromos por los que querrás no pasar nunca.