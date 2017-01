18 barrios del mundo que nadie visitaba y ahora no serás nadie si no los visitas

REDFERN (Sidney)

De barrio a evitar a zona donde estar. Primero abrieron cafeterías como The Rag Land, más tarde llegaron los bares, las galerías y los restaurantes. Cuando el célebre hostelero local Glen Bowditch instaló aquí el fenomenal Three Williams, se certificó oficialmemte que Redfern molaba. El último gran reclamo es The Bearded Tit, un provocador bar con mesas para cenar y estética 'kitsch' cabaretera, cuyo eslogan informa de que el amor es gratis, pero la cerveza no.