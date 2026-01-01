Ir al contenido
_
_
_
_
En vídeo
Ceremonia de firma de la adhesión de España y Portugal a la CEE en 1986Foto: Unión Europea | Vídeo: EPV
EN VÍDEO

Borrell, Almunia, Matutes y Ribera responden sobre el pasado, presente y futuro de la Unión Europea 40 años después de la entrada de España

Cuatro españoles que ocuparon los más altos puestos de responsabilidad en las instituciones europeas responden al cuestionario de EL PAÍS sobre el pasado, presente y futuro de la Unión

El País
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Lo más visto

  1. Jubilarse a los 66 años y 8 meses llega a su fin: la nueva edad de retiro de 2026
  2. Un petrolero perseguido por Estados Unidos en el Caribe pintó una bandera rusa en un intento de escape
  3. Sandra Barneda: “Eso de las izquierdas y las derechas es arcaico, un pensamiento que solo sirve para marcar distancias”
  4. El vestido de Cristina Pedroche en las Campanadas 2025: un traje hecho con sus anteriores estilismos y en recuerdo a las personas con cáncer
  5. Crece el “analfabetismo religioso”: dos de cada diez catalanes no saben qué se celebra en Navidad
_
_