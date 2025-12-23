Ir al contenido
ESTADOS UNIDOS

El momento en el que un ladrón intenta disparar a un oficial de policía en Ohio

El sospechoso ha sido arrestado por intento de asesinato, agresión a un agente de paz y posesión de drogas

El País
