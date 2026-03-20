Silvio Rodríguez recibe el fusil AKM que pidió para defender a Cuba si “se lanza” Estados Unidos

La Revolución cubana se ha cimentado históricamente sobre la doctrina de que cada ciudadano es, en esencia, un soldado en potencia dispuesto a defenderla frente a una agresión extranjera. Así lo dejó claro el martes el cantautor Silvio Rodríguez cuando dijo que estaba dispuesto a empuñar un fusil Kaláshnikov si Cuba es agredida por Estados Unidos. Este viernes ese comentario escaló hasta lo más alto de las Fuerzas Armadas, cuyo ministro, Álvaro López Miera, entregó al célebre trovador un fusil “en justo reconocimiento a su patriótica disposición de empuñar las armas para defender la Patria ante cualquier agresión del Gobierno de Estados Unidos”.

El mensaje de Rodríguez atrajo la atención mundial el martes en medio de la tensión política entre Washington y La Habana, al afirmar: “Exijo mi AKM, si se lanzan. Y conste que lo digo muy en serio”. Se trata de un comentario escrito su blog personal, Segunda Cita, que el autor de La canción del elegido hizo como respuesta a la advertencia lanzada por el presidente Miguel Díaz-Canel a Donald Trump: “Cualquier agresor externo chocará en Cuba con una resistencia inexpugnable”.

00:56 Silvio Rodríguez recibe el fusil AKM Así fue el acto de entrega. Foto: Presidencia de Cuba | Vídeo: EPV

El comentario de Rodríguez aparece como respuesta a una publicación en su bitácora titulada Cuba en la encrucijada de un multilateralismo hipócrita, que denuncia la “asfixia” que sufre la isla y su población por el embargo económico impuesto por Washington y el reciente bloqueo ordenado por Trump, que ahoga la economía local y hunde en la oscuridad al país debido a los constantes y cada vez más prolongados apagones. Durante décadas, ejercicios militares como el “Bastión” y la movilización de las Milicias de Tropas Territoriales (MTT) han servido para proyectar la imagen de una isla inexpugnable, donde la resistencia popular es infinita y el sacrificio colectivo es la única respuesta posible al “imperialismo”. Es en ese contexto en el que el Gobierno cubano ha aplaudido la iniciativa de Rodríguez.

El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba entregó el fusil al artista en el marco del Día Nacional de la Defensa, “en contexto de la guerra de todo el pueblo, como expresión fehaciente de nuestra filosofía de lucha, concepto que consagra la participación de cada cubano en la defensa de la patria”, según han explicado las autoridades en sus redes sociales. “La actitud del cantautor Silvio Rodríguez adquiere una dimensión paradigmática”, ha dicho.

Silvio Rodríguez recibe un fusil AKM en un acto oficial con Díaz-Canel. PRESIDENCIA DE CUBA

Y así ha aparecido en la foto oficial: Rodríguez recibe el rifle automático Kalashnikov de manos del ministro López Miera y con el presidente Díaz-Canel como testigo de honor. “En justo reconocimiento a su patriótica disposición de empuñar las armas para defender la Patria ante cualquier agresión del Gobierno de los Estados Unidos, presidido por el Presidente del Consejo de Defensa Nacional Miguel Díaz-Canel Bermúdez el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias otorga al cantautor Silvio Rodríguez una réplica del fusil AKM y su fusil de combate en cumplimiento de su noble y revolucionario reclamo. Lo recibió de manos del General de Cuerpo de Ejército, Miembro del Buró Político del CC del PCC y Ministro de las FAR Álvaro López Miera”, explica el comunicado oficial.

El fusil automático Kalashnikov fue desarrollado por el ejército soviético. La Unión Soviética fue el principal benefactor de la isla, proporcionándole ayuda masiva durante tres décadas (1960-1990), incluyendo envío constante de petróleo, maquinaria, armamento pesado, tecnología y ayudando al Gobierno con la compra de azúcar a precios preferenciales. Cuba sufrió el duro impacto de la caída de la URSS en 1992, lo que la sumió en una profunda crisis económica que llevó al Gobierno de Fidel Castro a implementar duros ajustes similares en el llamado Periodo Especial.

Cuba enfrenta ahora una nueva crisis debido al bloqueo ordenado por Trump. La asfixia económica que estruja cada día a los cubanos por los apagones, escasez de combustible, alimentos y medicinas ha despertado una ola de solidaridad internacional que ha movilizado ayuda como la que este martes llegó a La Habana, con el aterrizaje de un convoy cargado con cinco toneladas de medicinas. El apoyo ha llegado también de políticos y figuras de la izquierda latinoamericana como el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien se pronunció el pasado fin de semana por la “defensa de la soberanía del hermano pueblo de Cuba” e hizo un llamado para que la gente haga donaciones económicas “para comprar alimentos, medicinas, petróleo y gasolina y ayudar al pueblo cubano”.

En el actual escenario, el imaginario numantino de inmolación que Rodríguez pretende despertar choca con el cansancio y hartazgo de una población sometida al estrés de la escasez y también colisiona frontalmente con las negociaciones que el Gobierno cubano desarrolla con la Administración Trump. Mientras el discurso oficial mantiene viva la retórica del asedio, el realismo de la cúpula castrista parece admitir que la mística del fusil ya no basta para sostener un sistema en crisis, desplazando la épica de la resistencia por la urgencia de una salida diplomática.