Las grandes falsedades del 2025

Desde su entrada en la política, el presidente Donald Trump ha sido un habitual en nuestra lista de fin de año de las falsedades y distorsiones más flagrantes y notables. Con Trump de regreso en la Casa Blanca en 2025, no sorprende que domine la lista de grandes falsedades, o “whoppers”, como las llamamos en inglés, de este año.

Trump es conocido por su retórica de afirmaciones inexactas y exageradas, que repite una y otra vez. En su segundo mandato, utilizó varias de estas afirmaciones para justificar una oleada de anuncios y cambios de políticas. Utilizando un método que los economistas calificaron de ilegítimo, calculó “aranceles recíprocos” para bienes importados de otros países. Al despedir al director de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés), afirmó sin pruebas que las bajas cifras de crecimiento del empleo eran “falsas” o “manipuladas”. Al apoyar la congelación de la ayuda exterior, Trump afirmó que se estaban utilizando 50 millones de dólares para comprar condones para Hamás en Gaza, una información refutada por el contratista identificado por el Departamento de Estado.

En una conferencia de prensa plagada de falsedades, Trump, junto con el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., pregonó sobre una relación no comprobada entre el autismo y el consumo de Tylenol durante el embarazo. Kennedy, conocido desde hace tiempo por difundir información inexacta sobre las vacunas, también figura de forma destacada en la compilación de este año. En su afán por cambiar las recomendaciones nacionales sobre vacunas y salud pública, recomendó terapias no comprobadas para el tratamiento del sarampión e hizo afirmaciones falsas sobre las vacunas contra el COVID-19.

Hay otros políticos en nuestra lista completa a continuación, que no sigue ningún orden particular.

Tylenol y autismo. Trump afirmó que una conferencia de prensa a finales de septiembre revelaría “uno de los anuncios [médicos] más importantes de la historia de nuestro país”. Pero, en cambio, lo anunciado en la conferencia fue un vínculo no comprobado entre el autismo y el uso de Tylenol, también conocido como acetaminofén o paracetamol, durante el embarazo. Trump les recomendó repetidamente a las mujeres embarazadas que “no tomen Tylenol”, ofreciendo el errado consejo médico de “aguantarse” las molestias.

La Administración no mostró ninguna investigación original o nueva sobre el tema, que ya ha sido estudiado. Algunos estudios han mostrado una asociación entre el uso de acetaminofén durante el embarazo y una mayor probabilidad de tener un hijo con autismo, pero no se ha establecido una relación causal.

Pastillas analgésicas Tylenol. Jae C. Hong (AP)

Investigaciones recientes indican que probablemente no exista tal relación. En cuanto al consejo médico de Trump, el dolor o la fiebre sin tratar durante el embarazo pueden ser perjudiciales tanto para la madre como para el niño, y los grupos médicos han recomendado desde hace tiempo el uso prudente del medicamento: tomar acetaminofén cuando sea necesario, consultando con un médico.

Más tarde, Kennedy afirmó falsamente que dos estudios relacionados con la circuncisión proporcionaban evidencia de que el acetaminofén causa autismo cuando se administra a niños. Pero eso no es lo que encontraron los estudios.

En noviembre, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) modificaron su página web para indicar que su afirmación anterior de que “las vacunas no causan autismo”, “no es una afirmación basada en evidencia”, haciéndose eco de las tergiversaciones previas de Kennedy sobre la ciencia.

La inflación no se ha detenido. Mientras el costo de la vida sigue siendo una preocupación principal para los votantes, Trump ha afirmado repetidamente que la inflación está “detenida”, “muerta” o a un ritmo menor del real, afirmando falsamente que el país experimentó “la peor inflación” de la historia (o “probablemente” la experimentó) bajo el mandato del expresidente Joe Biden. No es así. Este mes, en un discurso sobre la economía en Pensilvania, Trump afirmó erróneamente que heredó “la peor inflación de la historia de nuestro país”.

La tasa de inflación anualizada era del 3% cuando Trump asumió el cargo en enero, y volvió a ser del 3% durante los 12 meses que finalizaron en septiembre, según los últimos datos disponibles de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés). La inflación aumentó considerablemente en la primera mitad del mandato de Biden, pero luego se desaceleró sustancialmente. De julio a diciembre de 2024, el aumento anual del Índice de Precios al Consumidor fue inferior al 3%.

El peor aumento entre año y año de la inflación se produjo después de la Primera Guerra Mundial, un aumento del 23,7% entre junio de 1919 y junio de 1920. Ha habido muchas otras ocasiones con inflaciones mayores a las más altas alcanzadas durante el mandato de Biden.

Al acercarnos a las elecciones intermedias, queremos advertir a los votantes que los políticos suelen culpar a sus oponentes del aumento de precios, pero las causas de la inflación suelen ser más complejas. Por ejemplo, las declaraciones del Comité de Campaña Demócrata del Congreso, realizadas el Día del Trabajo, culparon a los republicanos de la Cámara de Representantes de “subir el precio de las hamburguesas”. Sin embargo, la sequía de los últimos años, entre otros factores, elevó el precio de la carne molida de res.

Rusia, no Ucrania, inició la guerra. Después de que funcionarios estadounidenses y rusos se reunieran en Arabia Saudita en febrero para discutir el fin de la guerra de Rusia en Ucrania, Trump reprendió falsamente a Ucrania, diciendo: “Nunca debieron haberla comenzado”.

La guerra comenzó el 24 de febrero de 2022, cuando Rusia lanzó una invasión a gran escala, dos días después de que Rusia reconociera dos territorios separatistas en el este de Ucrania como estados independientes y enviara tropas rusas a la región ucraniana del Donbás. Mientras que el presidente ruso Vladímir Putin dio “una larga lista de agravios” para justificar el ataque, Jeffrey Mankoff, asociado principal del Programa de Europa, Rusia y Eurasia en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, escribió en un informe de abril de 2022 que la “cuestión fundamental” era “la legitimidad de la identidad y la condición de Estado de Ucrania”.

A lo largo del año, Trump también afirmó reiterada y erróneamente que Estados Unidos había proporcionado más dinero en ayuda a Ucrania que Europa.

El informe “tergiversado y manipulado” que no lo fue. Cuando el Washington Post informó, a través de fuentes anónimas, que una evaluación de inteligencia gubernamental concluyó que el gobierno venezolano no estaba dirigiendo la migración de miembros de la pandilla Tren de Aragua a Estados Unidos, Tulsi Gabbard, directora de inteligencia nacional, lo desestimó. Gabbard afirmó que quienes “están detrás de esta filtración ilegal de inteligencia clasificada” habrían “tergiversado y manipulado [la información] para transmitir el hallazgo exactamente opuesto”. Pero cuando una copia tachada del memorando de inteligencia se publicó al mes siguiente, corroboró la versión del Washington Post. Según el memorando de inteligencia, el régimen del presidente venezolano Nicolás Maduro “probablemente no tiene una política de cooperación con la TDA y no está dirigiendo el movimiento y las operaciones de la TDA en Estados Unidos”.

Nicolás Maduro durante un mitin en Caracas, Venezuela, el 1 de diciembre de 2025. CONTACTO vía Europa Press (CONTACTO vía Europa Press)

Las dudosas terapias de RFK Jr. contra el sarampión. En marzo, durante un brote de sarampión en Texas, Kennedy afirmó que se habían obtenido “muy buenos resultados” al tratar a los pacientes con un cierto esteroide y un antibiótico, además del aceite de hígado de bacalao, y afirmó que “esas terapias han sido ignoradas por los CDC durante mucho tiempo”. Ni el esteroide ni el antibiótico constituyen un tratamiento específico para el sarampión, según los expertos, y el aceite de hígado de bacalao, que contiene vitamina A, tampoco se recomienda.

La vitamina A se recomienda en todo el mundo para el sarampión, ya que se ha demostrado que un par de dosis altas de esta vitamina reducen la mortalidad por sarampión en países de bajos ingresos donde existen deficiencias. Sin embargo, el beneficio no está claro en EE. UU. ni en países sin dichas deficiencias. Se necesitaría consumir aceite de hígado de bacalao en una cantidad potencialmente peligrosa para obtener la dosis de vitamina A utilizada para el sarampión.

En otros comentarios, Kennedy restó importancia al brote, que en total mató a dos niños, e hizo afirmaciones infundadas y engañosas sobre la vacuna contra el sarampión, que es segura y efectiva para prevenir la enfermedad altamente contagiosa.

No hay evidencia de cifras “falsas” de la Oficina de Estadísticas Laborales. Después de que un informe de la BLS mostrara un crecimiento laboral decepcionante, Trump arremetió contra la comisionada de la BLS, diciendo que “sus cifras eran erróneas”, “falsas” y “manipuladas” y la despidió. No hay evidencia de que alguien haya manipulado los datos. William Beach, comisionado de la BLS durante el primer mandato de Trump, escribió en X que el despido de la comisionada Erika McEntarfer, designada por Biden y quien trabajó en el gobierno federal durante más de 20 años, fue “totalmente infundado” y “sienta un precedente peligroso y socava la misión estadística de la Oficina”.

Trump también afirmó erróneamente que, “días antes de las elecciones”, McEntarfer “presentó estas magníficas cifras intentando que alguien más saliera elegido” y luego redujo las estimaciones de empleo “justo después de las elecciones”. Eso no fue lo que ocurrió. El 1 de noviembre de 2024, justo antes de las elecciones, el informe de la BLS mostró un crecimiento de tan solo 12.000 empleos en octubre y revisiones a la baja para los dos meses anteriores.

Signalgate: No hubo una “exoneración total”. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que un informe de investigación de la Oficina del Inspector General del Departamento de Defensa le dio una “exoneración total” sobre un chat grupal sobre un ataque militar en Yemen en Signal. Sin embargo, el informe contradice esa evaluación, concluyendo que los mensajes de Hegseth “crearon un riesgo para la seguridad operativa que podría haber resultado en el fracaso de los objetivos de la misión estadounidense y posibles daños a los pilotos estadounidenses”. El informe también criticó a Hegseth por usar un teléfono celular personal para transmitir información confidencial del Departamento de Defensa y por no conservar las conversaciones de Signal como registros oficiales, como lo exige la ley federal y la política del Pentágono.

El gráfico de Trump sobre aranceles “recíprocos”. En un anuncio en el Jardín de las Rosas en abril sobre los nuevos y radicales “aranceles recíprocos”, Trump mostró un gráfico que pretendía desglosar los aranceles que otros países imponen a EE. UU. y el arancel correspondiente que EE. UU. impondría a esos países. Pero resultó que los valores asignados a otros países no eran, en realidad, los aranceles que otros países aplicaban a las importaciones de productos estadounidenses, sino más bien un cálculo de lo que la Administración consideraba necesario para equilibrar el comercio con varios países. Varios economistas nos dijeron que esa no era una forma legítima de calcular los aranceles recíprocos entre países.

El engañoso cuadro de “aranceles recíprocos”, que inspiró las tasas arancelarias que luego estableció, fue solo uno de los argumentos falsos y engañosos del presidente sobre los aranceles. Por ejemplo, Trump afirmó reiterada y erróneamente que los aranceles que impuso serían pagados por otros países y no, al menos en parte, por los consumidores estadounidenses en forma de precios más altos.

Desinformación sobre las vacunas de ARNm. Kennedy y el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) hicieron una serie de declaraciones falsas sobre las vacunas de ARNm, la tecnología detrás de las vacunas contra el COVID-19 de Pfizer/BioNTech y Moderna. Al anunciar la suspensión de 500 millones de dólares de financiación para proyectos de vacunas de ARNm, Kennedy declaró: “Revisamos la ciencia, escuchamos a los expertos y actuamos”, afirmando que “los datos muestran que estas vacunas no protegen eficazmente contra infecciones de las vías respiratorias superiores como el COVID-19 y la gripe”.

Pero la ciencia (literatura científica revisada por pares) y muchos expertos lo refutan. Estudios han demostrado repetidamente la eficacia y seguridad de las vacunas, con estimaciones que indican que se salvaron millones de vidas durante la pandemia, y la tecnología ha mostrado resultados alentadores contra la gripe. Posteriormente, el HHS publicó una lista de 181 páginas de artículos que afirmaban demostrar los daños de las vacunas. Este documento no fue revisado por pares y fue escrito por personas que han difundido afirmaciones sin fundamento sobre la vacunación y el tratamiento del COVID-19.

Kennedy también afirmó que las vacunas contra el COVID-19 representaban un “riesgo grave” para los niños, a pesar de que los efectos secundarios graves son poco frecuentes. Al suspender la financiación a Moderna para el desarrollo de vacunas de ARNm contra los virus de la gripe, portavoces del HHS afirmaron erróneamente que la tecnología de ARNm está “poco probada”.

Distorsiones de DOGE: no se destinaron 50 millones de dólares para condones en Gaza. Antes de asumir el cargo, Trump anunció que el empresario Elon Musk encabezaría su nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental. Musk había prometido inicialmente recortar “al menos dos billones de dólares” en gastos gubernamentales innecesarios. La ayuda exterior fue uno de los primeros objetivos, y Trump marcó la pauta de la información cuestionable que plagaría el programa al afirmar: “Identificamos y detuvimos el envío de 50 millones de dólares a Gaza para comprar condones para Hamás”. El contratista identificado por el Departamento de Estado afirmó que presta servicios hospitalarios en Gaza y no ha utilizado fondos estadounidenses para “adquirir ni distribuir condones”.

En su discurso ante el Congreso en marzo, Trump hizo la exagerada afirmación de que DOGE había “descubierto cientos de miles de millones de dólares en fraude”. Sin embargo, el sitio web de DOGE en ese momento afirmaba que el departamento solo había generado 105.000 millones de dólares en ahorros y solo intentaba aportar pruebas que respaldaran 19.800 millones de ese total. (El sitio web actualmente afirma que DOGE generó 214.000 millones de dólares en ahorros, proporcionando información sobre aproximadamente 61.000 millones. No está claro cuánto, si es que hay alguno, de esa cantidad está relacionada con fraude).

Trump también afirmó que DOGE había identificado a millones de personas fallecidas que figuraban incorrectamente como vivas en la base de datos del Seguro Social, y afirmó engañosamente que “se les está pagando dinero a muchas de ellas”. Las auditorías internas de la Administración del Seguro Social mostraron que el número de beneficiarios fallecidos a quienes aún se les envían beneficios probablemente sea de miles, no de millones.

Agentes de las fuerzas del orden dispersan a los manifestantes cerca de la sede del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Portland, en octubre de 2025. John Rudoff (REUTERS)

Denuncias de delincuencia tras el despliegue de la Guardia Nacional. Al alegar altos niveles de delincuencia o anarquía en las ciudades como justificación para el despliegue de la Guardia Nacional, Trump en ocasiones exageró o se equivocó en los hechos. A principios de octubre, afirmó que Portland, Oregón, “está en llamas” o que había “incendios por todas partes”. Sin embargo, el Departamento de Bomberos y Rescate de Portland reportó sobre unas pocas llamadas sobre posibles incendios cerca de un edificio federal, sede de protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), y la Policía de Portland nos informó que las protestas “no se extienden ni de lejos por toda la ciudad”.

Las declaraciones de Trump sobre la necesidad de tropas de la Guardia Nacional en Portland y Chicago se centraron en la delincuencia en general. “Estos son lugares inseguros”, dijo. Sin embargo, en documentos judiciales y otra correspondencia, el gobierno afirmó que se necesitaban tropas para proteger a los funcionarios del ICE y la propiedad federal.

En Washington D. C., donde el presidente es el comandante en jefe de la Guardia Nacional, Trump afirmó erróneamente que “los asesinatos en 2023 alcanzaron probablemente la tasa más alta de la historia”. Los asesinatos habían estado disminuyendo desde 2023, cuando la tasa era menos de la mitad que en 1991. Tras la intervención federal de las fuerzas del orden de la ciudad, Trump afirmó falsamente que un período de 11 días sin asesinatos era “la primera vez que eso ocurría en años”. A principios de este año hubo un período de 16 días.