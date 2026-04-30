‘Werther’ desde un palco del Liceu

Una ópera de Jules Massenet basada en la novela ‘Las tribulaciones del joven Werther’

Una escena de 'Werther'.

Por ser suscriptor Premium de EL PAÍS podrás disfrutar de las mejores producciones sinfónicas del panorama nacional e internacional desde uno de los palcos del Gran Teatre del Liceu. Este mes te ofrecemos la oportunidad de conseguir una de las invitaciones que hemos reservado para Werther. El drama lírico en 4 actos y 5 cuadros, narra la historia de Werther, un joven enamorado obsesivamente de Charlotte.

La cita tendrá lugar el próximo lunes 11 de mayo a las 19.30. ¿Vas a dejar pasar esta oportunidad?

Sobre la obra

Una obra epistolar que relata la historia de Werther, un joven enamorado que escribe cartas a su amigo Wilhelm sobre su amor obsesivo por Charlotte, quien lo rechaza para casarse con otro hombre, porque lo había prometido a su madre moribunda.