Jueves de cine en el ciclo ‘mk2 Cult’

Gana entradas y no te pierdas las películas proyectadas en el mes de mayo

Cartel del ciclo 'mk2 Cult' del mes de mayo

Los jueves continúan siguen siendo de cine con el ciclo mk2 Cult: sesiones semanales en las que se proyectan obras que todavía permanecen en la retina del espectador dado su componente innovador y arriesgado. ¿Cuál te gustaría ver?

Este mes, puedes participar en el concurso para conseguir una entrada doble y disfrutar de 4 grandes películas: Dentro del laberinto, El piano, Una joven prometedora y Destino de caballero en tu ciudad. ¿A qué esperas para participar? ¡Elige tu favorita y disfruta del mejor cine de culto!

Sobre el ciclo

Cine de culto son esas pelis que despiertan tantas pasiones como odios, que siempre están en el centro de una buena polémica cinéfila; esas pelis que de pronto te ves defendiendo a muerte porque te llegaron hondo y eres tú contra el mundo. En definitiva: películas que revolucionaron y removieron conciencias, corazones y estómagos.

Y eso es precisamente lo que ofrecen las sesiones mk2 Cult: un buen puñado de historias que jugaron con los límites, que pusieron a los espectadores de su época contra las cuerdas, que se atrevieron a ir más allá, a veces a costa de un fracaso inmerecido o una gloria que tardó demasiado en llegar. Cine sin temor a quemarse que 20, 30 o hasta 40 años después sigue despertando el mismo entusiasmo en futuros cineastas y espectadores, esa emoción única cuando encuentras un nuevo lenguaje, una nueva y divertida forma de narrar, un atrevimiento feroz.