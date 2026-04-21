Consigue tus entradas para disfrutar de ‘WICKED, El Musical’

Una profunda reflexión sobre la identidad, la aceptación y la lucha por la justicia

Cartel promocional de 'Wicked, el Musical'

El Nuevo Teatro Alcalá acoge WICKED, El Musical, la aclamada producción de Broadway que te invita a descubrir una historia de amistad y ambición que cuestiona las apariencias y el poder. Un viaje emocional que demuestra que los grandes temas, como la lealtad, la integridad y el sacrificio, no tienen edad.

¿Quieres ver este espectáculo? Por ser suscriptor de EL PAÍS puedes participar en el concurso y conseguir una entrada doble para las funciones del 1 y 2 de mayo. ¡No te lo puedes perder!

Sobre el musical

WICKED, El Musical no es solo un gran espectáculo visual con una puesta en escena de vanguardia, sino una experiencia que deja huella. Desde Broadway, donde triunfa ininterrumpidamente desde hace 22 años, sus temas universales y su narrativa cautivadora han trascendido las barreras culturales y lingüísticas, fascinando a las audiencias de todo el mundo.

Su maravillosa partitura, compuesta por Stephen Schwartz, incluye inolvidables canciones como Desafiando la Gravedad, Popular y Para siempre, melodías que capturan el destino de las protagonistas y que han trascendido el escenario convirtiéndose en verdaderos himnos culturales.

MÁS INFORMACIÓN Viernes 1 de mayo a las 21.00 y sábado 2 de mayo a las 20.30

Nuevo Teatro Alcalá: C. de Jorge Juan, 62, Madrid