‘La novia vendida’ desde el palco del Teatro Real

El Teatro Real continúa su temporada con la obra más reverenciada de la escuela operística checa

Cartel promocional de 'La novia vendida', en el Teatro Real del 14 al 30 de abril

Por ser suscriptor Premium de EL PAÍS, te ofrecemos la oportunidad de disfrutar de las producciones del Teatro Real de la forma más exclusiva. Vive desde el palco La novia vendida, el clásico de Bedřich Smetana que esconde tras su manto de comicidad, folclore y tradición una historia de abuso, violencia e imposición disfrazada de amor.

Participa para conseguir una de las 3 invitaciones dobles que hemos reservado para disfrutar de esta ópera el martes 28 de abril a las 19.30. ¿Te lo vas a perder?

Sobre la obra

Ambientada en un pueblo contemporáneo a Bedřich Smetana, La novia vendida refleja el ideal del mundo rural como espacio auténtico y no corrompido durante el renacimiento nacional checo. Sobre ese fondo, se desarrolla una comedia sentimental campesina con personajes cercanos y contradictorios, donde la ambición de unos padres y las intrigas de un casamentero chocan con la fuerza del amor verdadero, todo ello transformado por la música de Smetana en un relato lleno de encanto, energía y belleza.

Este clásico llega al Teatro Real de la mano de Gustavo Gimeno en la dirección musical y una alegre producción de Laurent Pelly.