Disfruta del ciclo ‘mk2 Classic’ en tu ciudad

Gana entradas y disfruta de las películas programadas para el mes de mayo

Cartel promocional del ciclo 'mk2 Classic' del mes de mayo

Los lunes y martes los cines mk2 siguen repasando los grandes hitos cinematográficos en el ciclo mk2 Classic. Sesiones semanales en las que proyectan obras indiscutiblemente geniales del séptimo arte.

Por ser lector de EL PAÍS, este próximo mes de mayo te ofrecemos la oportunidad de asistir a las cuatro películas programadas en el ciclo mk2 Classic, todos los martes en los cines mk2 de tu ciudad: Uno, dos, tres, El fuera de la ley, El ángel exterminador y Cría cuervos. ¡Elige tu favorita y consigue una entrada doble!

Sobre el ciclo

Las películas que se proyectan cada martes en mk2 Classic son títulos que aparecen siempre en las listas de Lo Que Deberías Ver Antes De Morir, y no por capricho: condensan en imágenes todo lo que somos, lo que podríamos ser, incluso lo que no sabíamos que habíamos sido. Por eso nunca envejecen. Siguen tan vivos como el primer día, capaces de emocionarnos, de entretenernos, de llevarnos lejos. Si los tienes pendientes, este es el momento de saldarla.