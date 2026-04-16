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Disfruta del ciclo ‘mk2 Classic’ en tu ciudad

Gana entradas y disfruta de las películas programadas para el mes de mayo

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MADRID -
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Cartel promocional del ciclo 'mk2 Classic' del mes de mayo

Los lunes y martes los cines mk2 siguen repasando los grandes hitos cinematográficos en el ciclo mk2 Classic. Sesiones semanales en las que proyectan obras indiscutiblemente geniales del séptimo arte.

Por ser lector de EL PAÍS, este próximo mes de mayo te ofrecemos la oportunidad de asistir a las cuatro películas programadas en el ciclo mk2 Classic, todos los martes en los cines mk2 de tu ciudad: Uno, dos, tres, El fuera de la ley, El ángel exterminador y Cría cuervos. ¡Elige tu favorita y consigue una entrada doble!

Sobre el ciclo

Las películas que se proyectan cada martes en mk2 Classic son títulos que aparecen siempre en las listas de Lo Que Deberías Ver Antes De Morir, y no por capricho: condensan en imágenes todo lo que somos, lo que podríamos ser, incluso lo que no sabíamos que habíamos sido. Por eso nunca envejecen. Siguen tan vivos como el primer día, capaces de emocionarnos, de entretenernos, de llevarnos lejos. Si los tienes pendientes, este es el momento de saldarla.

'Uno, dos, tres' (Martes 5 de mayo a las 20.00).

En el Berlín de la Guerra Fría, McNamara, jefe de ventas de coca, recibe el encargo de cuidar a la hija de su jefe de visita en la ciudad, y descubre que está casada con un comunista.

'El fuera de la ley' (Martes 12 de mayo a las 20.00).

La tranquila vida de Josey Wales, un granjero, es destrozada cuando un grupo de renegados del Ejército de la Unión incendia su granja y asesina a su mujer y a su hijo.

'El ángel exterminador' (Martes 19 de mayo a las 20.00).

Después de una cena en la mansión de los Nóbile, los invitados descubren que, por razones inexplicables, no pueden salir del salón de su anfitrión.

'Cría cuervos' (martes 26 de mayo a las 20.00).

Ana recuerda todo lo ocurrido desde de la muerte de su padre, veinte años antes. Su hija, de nueve años, cree tener poder sobre la vida y la muerte de quienes viven con ella.

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