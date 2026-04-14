‘Variaciones Enigma de Elgar’ en ‘BCN Clàssics’

La BBC Wales National Orchestra protagonizará el próximo concierto en el Palau de la Música Catalana

Cartel promocional del concierto de 'Variaciones Enigma' de 'Bcn Clàssics'.

Por ser suscriptor de EL PAÍS, te ofrecemos la oportunidad de asistir a los conciertos del ciclo BCN Clàssics de la temporada 2025-2026. Jaime Martín dirigirá la interpretación de una de las obras más conocidas y misteriosas de Edward Elgar, las Variaciones Enigma, de la mano del pianista Martín García García.

Una experiencia que puedes vivir en directo el próximo domingo 26 de abril a las 20.00 en el Palau de la Música Catalana. ¡Consigue una entrada doble y no te lo pierdas!

Sobre el concierto

Variaciones Enigma se compone de un total de catorce variaciones, cada una de ellas dedicada a un amigo que inicialmente Edwin Elgar no identificó. Un enigma que, ciento veinte años después de su estreno, aún no se ha resuelto.

Bajo la dirección de Jaime Martín, al frente de la BBC National Orchestra of Wales, el programa se completa con la evocadora suite Sea Sketches, de Grace Williams, una obra que retrata el movimiento del mar a lo largo de cinco piezas. Por su parte, el pianista Martín García García interpretará el Concierto para piano n.º 1 de Frédéric Chopin.