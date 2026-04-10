Gana tus invitaciones para conocer el Museo Reina Sofía

Fachada del Museo Reina Sofía

Te ofrecemos la oportunidad de conseguir una invitación doble para visitar el Museo Reina Sofía en la fecha que tú elijas. Las invitaciones son válidas hasta noviembre de 2026 y te permitirán visitar la Colección (cuya pieza central es Guernica de Pablo Picasso) y sus exposiciones temporales. ¿A qué esperas para participar?

El Museo Reina Sofía abrió sus puertas en 1990 con la intención de reflejar la contemporaneidad artística española en relación con el contexto internacional. Sus fondos, compuestos por más de 23.000 obras realizadas entre finales del siglo XIX y la actualidad, cuentan con trabajos de artistas de la talla de Pablo Picasso, Joan Miró, Ángeles Santos, Salvador Dalí, Juan Gris o Maruja Mallo.

Actualmente, en el museo se pueden visitar, entre otras, las exposiciones temporales Aurèlia Muñoz, un recorrido integral por la obra de una figura imprescindible en la comprensión del arte textil contemporáneo; y Bailad como si nadie os viera de Oliver Laxe, que parte de la investigación y de las grabaciones de la película Sirāt.