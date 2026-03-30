Nueva edición del Ciclo ‘Da Camera’ en el Auditorio Sony

La séptima entrega de la temporada viene de la mano de tres jóvenes agrupaciones internacionales

El Cuarteto Arete es uno de los invitados al próximo concierto del ciclo Da Camera.

El Ciclo Da Camera acoge de nuevo a algunas de las mejores y más prometedoras agrupaciones jóvenes de música de cámara en el Auditorio Sony de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. En esta ocasión, la actuación contará con la participación del cuarteto Arete, y los tríos con piano Davidoff y Paddington.

Por ser suscriptor de EL PAÍS puedes conseguir una entrada doble para asistir al concierto el próximo viernes 10 de abril a las 19.30 y disfrutar de la mejor música de cámara del panorama internacional ¡No te lo puedes perder!

Sobre el ciclo

Los conciertos del Ciclo Da Camera brindan al público una muestra de virtuosismo, frescura y sensibilidad que conectan tradición y futuro en una actuación en doble sesión.

El cuarteto de cuerda Arete se fundó en septiembre de 2019 y debutaron en el Kumho Art Hall un año después. Sus interpretaciones han ganado gran reconocimiento, incluyendo su presentación en la emisora más grande de Corea, KBS.

El trío Davidoff, es uno de los tríos con piano jóvenes más prometedores de la escena europea de música de cámara. Ha recibido numerosos premios nacionales e internacionales.

Además, el Ciclo vuelve a ofrecer una actuación del trío Paddington, el conjunto de origen italiano que nació en 2021.