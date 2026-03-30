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Los martes de cine continúan en el ciclo ‘mk2 Classic’

Gana entradas para disfrutar desde la gran pantalla de tres clásicos del cine

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MADRID -
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Cartel promocional de 'mk2 Classic'.

Los cines mk2 siguen repasando cada lunes y martes los títulos más emblemáticos del cine con mk2 Classic. Sesiones semanales en las que proyectan obras indiscutiblemente geniales del séptimo arte.

Por ser lector de EL PAÍS, te ofrecemos la oportunidad de disfrutar de tres de las películas programadas para el mes de abril en el ciclo mk2 Classic en tu ciudad: Rashomon, Cabeza borradora y Cabaret. ¡Elige tu favorita y consigue una entrada doble!

Sobre el ciclo

Las películas que se proyectan cada martes en mk2 Classic son títulos que aparecen siempre en las listas de Lo Que Deberías Ver Antes De Morir, y no por capricho: condensan en imágenes todo lo que somos, lo que podríamos ser, incluso lo que no sabíamos que habíamos sido. Por eso nunca envejecen. Siguen tan vivos como el primer día, capaces de emocionarnos, de entretenernos, de llevarnos lejos. Si los tienes pendientes, este es el momento de saldarla.

'Rashomon' (Martes 14 de abril a las 20:00)

Japón, siglo XII. En Kioto, bajo las puertas del derruido templo de Rashomon, se guarecen de la torrencial lluvia un leñador, un sacerdote budista y un peregrino. Los tres discuten sobre el juicio a un bandido, acusado de haber dado muerte a un señor feudal y violado a su esposa.

'Cabeza borradora' (Martes 21 de abril a las 20:00)

Henry Spencer, un joven depresivo y asustadizo, sufre desde pequeño unas extrañas pesadillas de las que intenta liberarse a través de su imaginación. Un día, su amiga Mary lo invita a cenar a casa; se entera entonces de que ha sido padre de un bebé prematuro y no humano.

'Cabaret' (Martes 28 de abril a las 20:00)

Berlín, años 30. El partido nazi domina una ciudad donde el amor, el baile y la música se mezclan en la animada vida nocturna del Kit Kat Club. Un refugio mágico donde la joven Sally Bowles y un divertido maestro de ceremonias hacen olvidar las tristezas de la vida.

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