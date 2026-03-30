Los martes de cine continúan en el ciclo ‘mk2 Classic’

Cartel promocional de 'mk2 Classic'.

Los cines mk2 siguen repasando cada lunes y martes los títulos más emblemáticos del cine con mk2 Classic. Sesiones semanales en las que proyectan obras indiscutiblemente geniales del séptimo arte.

Por ser lector de EL PAÍS, te ofrecemos la oportunidad de disfrutar de tres de las películas programadas para el mes de abril en el ciclo mk2 Classic en tu ciudad: Rashomon, Cabeza borradora y Cabaret. ¡Elige tu favorita y consigue una entrada doble!

Sobre el ciclo

Las películas que se proyectan cada martes en mk2 Classic son títulos que aparecen siempre en las listas de Lo Que Deberías Ver Antes De Morir, y no por capricho: condensan en imágenes todo lo que somos, lo que podríamos ser, incluso lo que no sabíamos que habíamos sido. Por eso nunca envejecen. Siguen tan vivos como el primer día, capaces de emocionarnos, de entretenernos, de llevarnos lejos. Si los tienes pendientes, este es el momento de saldarla.